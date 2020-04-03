«Пусті тролейбуси - це добре», але графік і кількість курсування комунального транспорту у Кременчуці змінять

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Третього квітня на маршрути у Кременчуці вийшло 55 маршруток, 30 тролейбусів та 8 автобусів. Про це керівник відділу транспорту Руслан Івашина на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. він запропонував на виконкомі внести зміни до раніше прийнятого рішення і змінити вранішній час курсування транспорту до 10.00, замість 11.00, через те, що більшість автобусів курсують пустими.





- Ми поступово мінімізуємо кількість комунального транспорту на маршрутах, - повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. - Тому, що спецперевезення - це життєзабезпечення, а не комфорт і зручність. Тому пусті тролейбуси - це добре. Це - збільшення соціальної дистанції і запобігання перехресному зараженню в салоні. Але, поступово, кількість громадського транспорту ми будемо зменшувати, для того, щоб вони перевозили виключно працівників критичної інфраструктури, медзакладів і систем життєзабезпечення міста.





Зменшувати кількість приватного транспорту будуть поступовим зменшенням фінансування.