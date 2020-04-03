В одному із супермаркетів міста кременчужанка намагалася розплатитися підробленим «сковородою»

Сегодня, 12:02 Просмотров: 697

2 квітня охорона одного із супермаркетів повідомила до поліції Крюківського району Кременчука про жінку, яка намагалася розрахуватися з касиром за товар фальшивими гривнями. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.





Слідчо-оперативна група вилучила у 22-річної кременчужанки 500 гривень з ознаками підробки. Купюру направили на судову експертизу. Жінка на часі дає свідчення слідчому.









Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею кваліфікацією за ст. 199 Кримінального кодексу України – зберігання підроблених грошей. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.