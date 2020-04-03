Загалом кременчужанам зробили 111 експрес-тестів та 70 ПЛР-досліджень на коронавірус

Від самого початку загрози COVID-19 у Кременчуці вже 111 людей перевірили на коронавірус за допомогою експрес-тестів та 70 аналізів відправили на ПЛР-дослідження до лабораторії. Про це стало відомо 3-го квітня під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Що стосується минулої доби, то експрес-тести зробили 10 кременчужанам, результат — негативний. На ПЛР-дослідження направили 28 зразків біологічного матеріалу.
Крім того, з лаботаторії телефоном повідомили, що ті зразки, які надійшли на аналіз 1 квітня, усі показали негативний результат, ці кременчужани не хворі на коронавірусну інфекцію. Коли прийде офіційна відповідь, мерія оприлюднить детальну інформацію.