Експрес-тести на коронавірус не дають точного результату, тому кременчужан перевірятимуть лабораторно

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 145 Комментариев: 3

Наразі чекають результатів 15 ПЛР-тестів на коронавірус, 20 планують відправити до обласної лабораторії у Полтаві

У мерії працюють над тим, щоб забезпечити для кременчужан якомога більше ПЛР-тестів, які лабораторно підтверджують або спростовують наявність коронавірусної інфекції. За словами міського голови Віталія Малецького, експрес-тести не дають точного результату:





- Можливо, не в той період робиться цей експрес-тест, можливо, недостатня якість цих тестів для того, щоб встановити остаточний діагноз.



Тому за допомогою ПЛР-тестів повністю перевіряють коло спілкування перших двох пацієнток з коронавірусом у Кременчуці, тепер же таку саму процедуру виконають і щодо людей, які контактували з третьою та четвертою хворими. Зразки відправлятимуть до обласної лабораторії у Полтаві.



Наразі у Кременчуці чекають результатів 15 лабораторних тестів на коронавірус. Сьогодні планують відправити ще 20 штук, 18 із яких — це аналізи пацієнтів, яких виписали з пульмонологічного відділення Першої лікарні.



