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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Експрес-тести на коронавірус не дають точного результату, тому кременчужан перевірятимуть лабораторно

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 145 Комментариев: 3

 

Наразі чекають результатів 15 ПЛР-тестів на коронавірус, 20 планують відправити до обласної лабораторії у Полтаві

У мерії працюють над тим, щоб забезпечити для кременчужан якомога більше ПЛР-тестів, які лабораторно підтверджують або спростовують наявність коронавірусної інфекції. За словами міського голови Віталія Малецького, експрес-тести не дають точного результату:


- Можливо, не в той період робиться цей експрес-тест, можливо, недостатня якість цих тестів для того, щоб встановити остаточний діагноз.


Тому за допомогою ПЛР-тестів повністю перевіряють коло спілкування перших двох пацієнток з коронавірусом у Кременчуці, тепер же таку саму процедуру виконають і щодо людей, які контактували з третьою та четвертою хворими. Зразки відправлятимуть до обласної лабораторії у Полтаві.


Наразі у Кременчуці чекають результатів 15 лабораторних тестів на коронавірус. Сьогодні планують відправити ще 20 штук, 18 із яких — це аналізи пацієнтів, яких виписали з пульмонологічного відділення Першої лікарні.


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Автор: Катерина Турубара Источник фото: rubryka.com, 24tv.ua
Теги: коронавірус коронавирус экспресс-тесты лаборатория анализы

Комментарии: 3

212
cenzor:
Сегодня, 15:14

тех кто с пневмонией лежит проверят? 


+3
188
кренделёк:
Сегодня, 15:27

короче деньги на ветер с этими экспресс-тестами confused


+8
807
shoni1970:
Сегодня, 15:42

Цитата: кренделёк

короче деньги на ветер с этими экспресс-тестами confused

Ну, не зовсім на вітер... Точніше - зовсім не на вітер, а кому треба. 


+5
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