В Україні з усіх хворих на COVID-19 лише одна людина підключена до апарату ШВЛ - МОЗ

Майже половина осіб лікується в медзакладах
З нинішніх 804 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні до закладів охорони здоров’я госпіталізовано майже 50% хворих, один пацієнт підключений до апарату штучної вентиляції легень. Про це сьогодні, 2 квітня, заявив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
З усієї кількості хворих 398 осіб ушпиталили в заклади охорони здоров’я. Решта перебуває на амбулаторному (домашньому) лікуванні. Серед госпіталізованих – 20 дітей і 26 медпрацівників.