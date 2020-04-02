Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна804
Кременчук4
Хворі:
Україна771
Кременчук4
Вилікувалось:
Україна13
Кременчук0
Померло:
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Кременчук0
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

В Україні з усіх хворих на COVID-19 лише одна людина підключена до апарату ШВЛ - МОЗ

Сегодня, 14:32 Просмотров: 1 135 Комментариев: 1

Майже половина осіб лікується в медзакладах

 

З нинішніх 804 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні до закладів охорони здоров’я госпіталізовано майже 50% хворих, один пацієнт підключений до апарату штучної вентиляції легень. Про це сьогодні, 2 квітня, заявив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.


З усієї кількості хворих 398 осіб ушпиталили в заклади охорони здоров’я. Решта перебуває на амбулаторному (домашньому) лікуванні. Серед госпіталізованих – 20 дітей і 26 медпрацівників.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус коронавирус

Комментарии: 1

46
Чувааак:
Сегодня, 14:50

Так шо це - даремно коментатори тут паніку підіймали?


+4
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