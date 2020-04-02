Перевозити дитину Кременчуком у транспорті за своїм спецпропуском не можна, - Малецький

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Сьогодні, 2 квітня, на засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що спецквиток, який дозволяє кременчужанам користуватися громадський транспортом, на їх дітей не діє. Тож брати дитину з собою у маршрутку чи тролейбус не можна.





- Пропуск - це не про проїзд, пропуск - це про карантин, - підкреслив мер. - Це обмеження людей, які перебувають у транспорті. Не треба брати з собою дитину. Треба знаходити варіанти, з ким її залишити.





Як повідомив керівник відділу транспорту Руслан Івашина, вони пояснюють пасажирам, що пропуск виданий дорослій людині, щоб вона доїхала на роботу. Дитина зараз має максимально знаходитись вдома.





Мер наголосив, що в транспорті їздять люди, які обслуговують лікарні, аптеки, магазини - тобто на своєму робочому місці контактують з десятками людей, які можуть бути хворими. Робота медзакладів і продуктових магазинів є необхідністю і для того, щоб забезпечити їх роботу - курсує транспорт. Він не для того, щоб їздити кудись з дитиною.





- Транспорт - це місце, де можна заразитися, не зважаючи на всі ті заходи, які ми використовуємо, - зазначив Малецький. - Слід якомога менше використовувати громадський транспорт, віддаючи перевагу велосипеду, власному авто чи пішій прогулянці подалі від людей.