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Кременчуг, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

В однорічної дитини на Полтавщині коронавірусну хворобу не підтвердили

Сегодня, 13:45 Просмотров: 228

Загалом станом на сьогодні коронавірус підозрюють у 5 осіб

Нагадаймо, 1 квітня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив про підозру на коронавірус у дитини віком один рік та два місяці. Сьогодні під час брифінгу Олег Синєгубов зазначив, що діагноз не підтвердився.


13 підозр на коронавірус станом на 1 квітня, окрім двох, спростовані.


Станом на сьогодні, за словами очільника області, є 5 коронавірусних підозр на Полтавщині. Мова йде про:

  • 28-річну жінку з Хоролу;
  • 59-річного чоловіка з Миргородського району, який прибув з Єгипту;
  • 57-річну полтавку, яка контактувала з прибулим з Польщі;
  • чоловіків 46 та 62 років з Полтави.

На самоізоляції перебувають 2048 осіб, 960 осіб завершили самоізоляцію.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус коронавирус карантин
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