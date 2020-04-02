В однорічної дитини на Полтавщині коронавірусну хворобу не підтвердили

Сегодня, 13:45 Просмотров: 228

Загалом станом на сьогодні коронавірус підозрюють у 5 осіб

Нагадаймо, 1 квітня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив про підозру на коронавірус у дитини віком один рік та два місяці. Сьогодні під час брифінгу Олег Синєгубов зазначив, що діагноз не підтвердився.





13 підозр на коронавірус станом на 1 квітня, окрім двох, спростовані.





Станом на сьогодні, за словами очільника області, є 5 коронавірусних підозр на Полтавщині. Мова йде про:

28-річну жінку з Хоролу;

59-річного чоловіка з Миргородського району, який прибув з Єгипту;

57-річну полтавку, яка контактувала з прибулим з Польщі;

чоловіків 46 та 62 років з Полтави.

На самоізоляції перебувають 2048 осіб, 960 осіб завершили самоізоляцію.