В однорічної дитини на Полтавщині коронавірусну хворобу не підтвердили

Загалом станом на сьогодні коронавірус підозрюють у 5 осіб
Нагадаймо, 1 квітня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив про підозру на коронавірус у дитини віком один рік та два місяці. Сьогодні під час брифінгу Олег Синєгубов зазначив, що діагноз не підтвердився.
13 підозр на коронавірус станом на 1 квітня, окрім двох, спростовані.
Станом на сьогодні, за словами очільника області, є 5 коронавірусних підозр на Полтавщині. Мова йде про:
На самоізоляції перебувають 2048 осіб, 960 осіб завершили самоізоляцію.