«Шашличні» компанії в парках Кременчука планують «розганяти» велопатрулями

Сегодня, 13:31 Просмотров: 399

На вулицях Кременчука скоро можуть з'явитися велопатрулі. Таку можливість сьогодні, 2 квітня, обговорювали під час засідання оперативного штабу у мерії.





Велопатрулі будуть обстежувати парки, щоб не допустити там скупчення людей. Міський голова Віталій Малецький анонсував 1 квітня, що підпише розпорядження і заборонить різноманітні заходи у парках та лісах за участю більше ніж трьох осіб із вживанням алкоголю.





Начальник військової частини 3059 Євген Шульга зазначив, що за добу з особового складу залучається 110 військовослужбовців. Вони охороняють громадський порядок на вулицях та в комунальному транспорті. Щодо велопатруля, то поки не дозволяють погодні умови, адже форма для патрулювання на велосипедах передбачає футболку та шорти. Віталій Малецький запропонував одягти велопатрулі у звичайну форму, яка передбачає штани, щоб допомогти пішим патрулям обстежувати територію парків. Євген Шульга зазначив, що ідею патрулювання парків на велосипедах обговорить з патрульною поліцією.





Командир батальйону патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко сказав, що згоден розглянути можливість патрулювання на велосипедах, якщо міська рада допоможе з верхнім одягом. За словами Борзенка, у наявному верхньому одязі у патрульних незручно буде їздити на велосипеді. Мер пообіцяв відпрацювати питання.