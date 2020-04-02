Як кременчужанам допомогти літнім родичам, якщо вони живуть в іншому кінці міста

Сегодня, 13:03 Просмотров: 932

У такому випадку краще звертатися на гарячу лінію 15-63, там направлять на допомогу волонтера або працівника терцентру

До редакції «Телеграфа» звернулася 60-річна кременчужанка, яка розповіла, що їй потрібно їздити доглядати 90-річного батька у інший кінець міста, але у транспорт пускають лише за спеперепустками. Звертатися до волонтерів чи соціальних працівників вона не хоче, бо батько не пустить у квартиру чужих людей. Вона хотіла дізнатися, чи можуть їй надати перепустку на проїзд у громадському транспорті на час карантину.





Дане питання ми задали меру Кременчука Віталію Малецькому під час засідання штабу щодо запобігання коронавірусу, він відповів наступне:





- Громадський транспорт зараз - це не безкоштовні перевезення, це не пільгові перевезення, це інструмент для забезпечення життєдіяльності міста, він не повинен зараз перевозити пасажирів. Ця жінка себе наражає на ризик, коли користується громадським транспортом і свого батька похилого віку теж. Тому що збираючи все те, що є у громадському транспорті, вона потім піде до нього. І невідомо, чим це все закінчиться.





Він порадив їй все ж звертатися до волонтерів, вони зможуть підвезти її, аби доправити ліки та продукти, а потім забрати назад, але зловживати таким варіантом не потрібно, адже зараз багато людей у Кременчуці потребують допомоги.





Якщо ви стикнулися з подібною проблемою, телефонуйте на гарячу лінію служби допомоги мера кременчужанам 15-63, там прийматимуть заявки і направлять на допомогу волонтера або працівника терцентру.