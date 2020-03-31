Пенсіонерам краще сидіти вдома: в аптеку та магазин за них сходять волонтери

Сегодня, 14:32 Просмотров: 1 168 Комментариев: 6

Сьогодні, 31 березня, у Кременчуці запрацювало спецперевезення - у транспорт можна лише зі спецквитком та у масці. спецквитки видали лише працівникам тих підприємств, які працюють під час карантину, тож пенсіонери більше не можуть користуватися громадським транспортом.



На засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу мер Кременчука Віталій Малецький закликав усіх літніх людей лишатись вдома. У випадку, якщо їм необхідно вийти з дому у магазин, аптеку чи викинути сміття - звертатить за телефоном 15-63. Там працівники прийматимуть заявки та вирішуватимуть хто зробить це за вас: працівники терцентрів або волонтери.





- У нас зараз в місті є дві волонтерські групи - Юлії Цибульської та Сергія Радченка. Вони обклеюють дошки біля під'їздів своїми оголошеннями з номерами телефонів. Волонтери допомагатимуть самі, а також підвозитимуть наших працівників терцентрів. Зараз є 168 працівників терцентрів, які готові допомагати самотнім літнім людям, - повідомив мер.







