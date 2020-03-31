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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Пенсіонерам краще сидіти вдома: в аптеку та магазин за них сходять волонтери

Сегодня, 14:32 Просмотров: 1 168 Комментариев: 6

Намагайтесь без крайньої потреби не виходити з дому

Сьогодні, 31 березня, у Кременчуці запрацювало спецперевезення - у транспорт можна лише зі спецквитком та у масці. спецквитки видали лише працівникам тих підприємств, які працюють під час карантину, тож пенсіонери більше не можуть користуватися громадським транспортом.

На засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу мер Кременчука Віталій Малецький закликав усіх літніх людей лишатись вдома. У випадку, якщо їм необхідно вийти з дому у магазин, аптеку чи викинути сміття - звертатить за телефоном 15-63. Там працівники прийматимуть заявки та вирішуватимуть хто зробить це за вас: працівники терцентрів або волонтери.


- У нас зараз в місті є дві волонтерські групи - Юлії Цибульської та Сергія Радченка. Вони обклеюють дошки біля під'їздів своїми оголошеннями з номерами телефонів. Волонтери допомагатимуть самі, а також підвозитимуть наших працівників терцентрів. Зараз є 168 працівників терцентрів, які готові допомагати самотнім літнім людям, - повідомив мер.



2
Автор: Руслана Горгола
Теги: карантин пенсионеры волонтеры самоізоляція

Комментарии: 6

35
marinochka__30:
Сегодня, 15:41

согласна,пенсионером нужно как можно чаще оставаться дома! Волонтёры-золотые люди


+1
16
Александр скотаренко:
Сегодня, 15:43

Пенсинеры находятся в зоне риска и им нужно сидеть дома! 


-5
838
jondin:
Сегодня, 15:47

працівники терцентрів и без вируса зашивались на минемалке людей не хватает на каждой по 12-15 чел. , а сейчас еще и пенсов новіх хотят навесить.


+1
52
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:58

Пусть сидят дома, есть люди, которые вместо в магазин сходят, в аптеку...хватает уже одной заболевшей.



Пусть сидят дома, есть люди, которые вместо в магазин сходят, в аптеку...хватает уже одной заболевшей.


-4
512
Fox:
Сегодня, 16:06

Цитата: sergey.kovalenko

Пусть сидят дома, есть люди, которые вместо в магазин сходят, в аптеку...хватает уже одной заболевшей.



Пусть сидят дома, есть люди, которые вместо в магазин сходят, в аптеку...хватает уже одной заболевшей.

 

Исполкомовский покровитель, ответь, сколько у нас в городе волонтеров по отношению к количеству пенсионеров, которым ты предлагаешь не выходить даже за хлебом и не выносить мусорное ведро.imp


+6
429
Lyolya:
Сегодня, 16:20

Я думаю что помощь нужна, конечно, но это еще дает возможность неким уродам воспользоваться этим "мандатом". Пожилые люди у нас бдительные, но и доверчивых много..


+1
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