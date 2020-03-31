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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Передача спецпропуску та проїзд за гроші: у Кременчуці запрацювало спецперевезення

Сегодня, 10:57 Просмотров: 697 Комментариев: 2

 

Механізм допрацьовується, може бути видано ще близько 1000 спецквитків
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 31 березня, у Кременчуці запрацювало спецперевезення - у транспорт можна лише зі спецквитком та у масці. На засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу, керівник відділу транспорту Руслан Івашина повідомив, що такий режим сьогодні діє як у маршрутках, так і в комунальному транспорті.


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Спецквитки перевіряють як водії, так і патрульні на зупинках громадського транспорту. На 10.00 було зафіксовано два випадки порушення режиму спецперевезення:

  • один водій маршрутного таксі, за звичкою, взяв кількох людей без квитків за гроші, але після зауваження поліцейських гроші їм повернув та з маршрутки висадив;
  • кременчужанин намагався проїхати за чужим квитком, але водій це виявив і висадив «зайця».

За словами Івашини, багато підприємств досі телефонують, бо ще не встигли оформити спецквитки працівникам.


У мерії Кременчука пояснили, як працюватиме транспорт з 31 березня


Мер Кременчука Віталій Малецький подякував транспортникам і правоохоронцям за добре відпрацьований ранок.


- Сьогодні, близько 8-9.00 транспорт вже їхав напівпорожнім - це добре, - підкреслив Малецький. - Судячи з усього, ми можемо довидати ще близько 1000 спецквитків.


Ось як сьогодні на роботу добирався ТЪ:

2
Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко Видео: Артем Коваленко
Теги: транспорт проїзд спецперевезення

А як ви сьогодні дістались на роботу?

Комментарии: 2

878
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 11:09

хм, а у журналистов тоже спец пропуска? Они входтя в круг критических предприятий? Я только вопрос задаю, без наездов!)


+2
277
Pereselenets:
Сегодня, 11:11

Поздравляю вас с мэром-ид..том! За месяц экономика города понесет колоссальные убытки. Ему бы на Киев посмотреть, да ума нету.


0
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