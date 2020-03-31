Передача спецпропуску та проїзд за гроші: у Кременчуці запрацювало спецперевезення

Сьогодні, 31 березня, у Кременчуці запрацювало спецперевезення - у транспорт можна лише зі спецквитком та у масці. На засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу, керівник відділу транспорту Руслан Івашина повідомив, що такий режим сьогодні діє як у маршрутках, так і в комунальному транспорті.
Спецквитки перевіряють як водії, так і патрульні на зупинках громадського транспорту. На 10.00 було зафіксовано два випадки порушення режиму спецперевезення:
За словами Івашини, багато підприємств досі телефонують, бо ще не встигли оформити спецквитки працівникам.
Мер Кременчука Віталій Малецький подякував транспортникам і правоохоронцям за добре відпрацьований ранок.
Ось як сьогодні на роботу добирався ТЪ: