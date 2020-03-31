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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Гроші на боротьбу з коронавірусом замість газети: Піддубна запропонувала підготувати проєкт перерозподілу бюджету

Сегодня, 11:14 Просмотров: 959 Комментариев: 9

 

Голова бюджетної комісії Олександр Плескун висловився за перерозподіл, але по всіх напрямках- не лише щодо газети

Сьогодні, 31 березня, під час засідання бюджетної депутатської комісії Кременчуцької міської ради, яке проходило в режимі відеоконференції, депутат Оксана Піддубна підняла питання про перерозподіл бюджету. Це питання, яке було порушене кременчужанами у петиції меру: припинити випуск газети «Кременчуцькі новини» за гроші міського бюджету, а зекономлені кошти спрямувати на медпрепарати та обладнання для протидії коронавірусу. Нагадаємо, на газету міська рада виділила 9,2 млн грн, 700 тисяч уже використано на друк та розповсюдження.


Припинити випуск газети за гроші бюджету, спрямувати їх на протидію коронавірусу: петиція кременчужанки


Депутат Піддубна, яка теж підписала петицію, запитала голову бюджетної комісії Олександра Плескуна:


- Чи плануєте ви розглядати це питання, адже є петиція, підписана більше, ніж 250 мешканцями Кременчука? І яка ваша позиція: чи плануєте ви їх перерозподілити?


- Як голова комісії скажу: для того, щоб комісія розглянула це питання, потрібен відповідний проєкт рішення. Але ми збираємось взагалі розглянути проєкт бюджету стосовно того, яким чином зараз можливо перерозподілити кошти на потреби, які сьогодні є. Не тільки по газеті, а взагалі потрібно розглядати це питання. Тому десь я вважаю у вашому питанні, Оксана Миколаївна, десь і політичні нотки, але я вважаю, що в нинішній ситуації не потрібно політизувати,  а потрібно тверезо підходити до питань бюджету. Тому ми будемо розглядати питання в комплексі, - висловився Олександр Плескун.


- Це не політичне питання, це питання, по 9 мільйонів гривень, яке піднімають мешканці Кременчука, - заперечила Оксана Піддубна,зауваживши, що газету продовжують розносити в порушення карантинних заходів, які діють у місті.


Депутатка запропонувала бюджетній комісії підготувати рішення про перерозподіл коштів.


Депутат Плескун заявив, що поставить на голосування питання про всі напрямки використання коштів і перерозподіл на потреби боротьби з коронавірусом.


- Я не виділяю окремі напрямки, вважаю, що бюджет потрібно переглядати в цілому, - заявив Плескун.


Бюджетна комісія одноголосно проголосувала за доручення фінансовому управлінню виконавчому комітету щодо аналізу напрямків використання коштів, які можна перерозподілити на боротьбу з коронавірусом.


Нагадаємо, петиція про перерозподіл грошей від газети на потреби медицини за півтори доби набрала необхідну кількість голосів і зараз перебуває на розгляді. Відповіді на неї ще немає.

4
Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: бюджет Піддубна Плескун газета петиція коронавірус

Комментарии: 9

224
canek:
Сегодня, 11:25

Делаем ставки господа

Перераспределят деньги на газету или нет?

Я думаю что нет. 


+10
279
Pereselenets:
Сегодня, 11:28

Малецкий пилит ваши деньги под шумок своих бредовых идей.


+15
879
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 11:55

Цитата: canek

Делаем ставки господа

Перераспределят деньги на газету или нет?

Я думаю что нет. 

с целью пиара возможно, якобы такой благородный, вот отказался от пропаганды.


+2
1 116
s2e7r8g:
Сегодня, 12:11

Цитата: IIoJIKuJIo

Цитата: canek

Делаем ставки господа

Перераспределят деньги на газету или нет?

Я думаю что нет. 

с целью пиара возможно, якобы такой благородный, вот отказался от пропаганды.

Не согласен, так он пропиарится перед меньшим количеством людей, чем мог бы с помощью своей газетки. Плюс учитывайте менталитет и понятия тех, кому эту газету носят и кто её читает, и тех, кто, например, читает ТелеграфЪ или другие ресурсы (горисполкомовские боты не в счёт) 


+4
224
canek:
Сегодня, 12:30

Цитата: Pereselenets

Малецкий пилит ваши деньги ...

А ваши нет?


+4
279
Pereselenets:
Сегодня, 13:39

Цитата: canek

Цитата: Pereselenets

Малецкий пилит ваши деньги ...

А ваши нет?

И мои тоже...


+2
52
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:35

Пиддубная так бы работала, как языком телепала! Ее так уж точно не волнует борьба с вирусом, у нее самая большая проблема была в том, чтобы купить КОЛГОТКИ! Ну не чокнутая?


+2
16
Александр скотаренко:
Сегодня, 15:36

Сейчас все власти каждогогорода пытаются всё сделать для того, чтобы медперсонал ни в чем не нуждался. Лучше бы Пиддубня начинала чем-то помогать, а не просто тораторила как бабка базарная.


+2
12
Александр Кириленко:
Сегодня, 15:38

Пиддубная-шут, как только о неё забывают,напонимает о себе сразу же


+2
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