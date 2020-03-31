Гроші на боротьбу з коронавірусом замість газети: Піддубна запропонувала підготувати проєкт перерозподілу бюджету

Сьогодні, 31 березня, під час засідання бюджетної депутатської комісії Кременчуцької міської ради, яке проходило в режимі відеоконференції, депутат Оксана Піддубна підняла питання про перерозподіл бюджету. Це питання, яке було порушене кременчужанами у петиції меру: припинити випуск газети «Кременчуцькі новини» за гроші міського бюджету, а зекономлені кошти спрямувати на медпрепарати та обладнання для протидії коронавірусу. Нагадаємо, на газету міська рада виділила 9,2 млн грн, 700 тисяч уже використано на друк та розповсюдження.

Депутат Піддубна, яка теж підписала петицію, запитала голову бюджетної комісії Олександра Плескуна:

- Чи плануєте ви розглядати це питання, адже є петиція, підписана більше, ніж 250 мешканцями Кременчука? І яка ваша позиція: чи плануєте ви їх перерозподілити?





- Як голова комісії скажу: для того, щоб комісія розглянула це питання, потрібен відповідний проєкт рішення. Але ми збираємось взагалі розглянути проєкт бюджету стосовно того, яким чином зараз можливо перерозподілити кошти на потреби, які сьогодні є. Не тільки по газеті, а взагалі потрібно розглядати це питання. Тому десь я вважаю у вашому питанні, Оксана Миколаївна, десь і політичні нотки, але я вважаю, що в нинішній ситуації не потрібно політизувати, а потрібно тверезо підходити до питань бюджету. Тому ми будемо розглядати питання в комплексі, - висловився Олександр Плескун.





- Це не політичне питання, це питання, по 9 мільйонів гривень, яке піднімають мешканці Кременчука, - заперечила Оксана Піддубна,зауваживши, що газету продовжують розносити в порушення карантинних заходів, які діють у місті.