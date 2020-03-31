Передача спецпропуску та проїзд за гроші: у Кременчуці запрацювало спецперевезення

Сегодня, 10:57 Просмотров: 7 591 Комментариев: 10

Механізм допрацьовується, може бути видано ще близько 1000 спецквитків





Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 31 березня, у Кременчуці запрацювало спецперевезення - у транспорт можна лише зі спецквитком та у масці. На засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу, керівник відділу транспорту Руслан Івашина повідомив, що такий режим сьогодні діє як у маршрутках, так і в комунальному транспорті.





Спецквитки перевіряють як водії, так і патрульні на зупинках громадського транспорту. На 10.00 було зафіксовано два випадки порушення режиму спецперевезення:

один водій маршрутного таксі, за звичкою, взяв кількох людей без квитків за гроші, але після зауваження поліцейських гроші їм повернув та з маршрутки висадив;

кременчужанин намагався проїхати за чужим квитком, але водій це виявив і висадив «зайця».

За словами Івашини, багато підприємств досі телефонують, бо ще не встигли оформити спецквитки працівникам.









Мер Кременчука Віталій Малецький подякував транспортникам і правоохоронцям за добре відпрацьований ранок.





- Сьогодні, близько 8-9.00 транспорт вже їхав напівпорожнім - це добре, - підкреслив Малецький. - Судячи з усього, ми можемо довидати ще близько 1000 спецквитків.





Ось як сьогодні на роботу добирався ТЪ: