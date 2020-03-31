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Топ новость, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Передача спецпропуску та проїзд за гроші: у Кременчуці запрацювало спецперевезення

Сегодня, 10:57 Просмотров: 7 591 Комментариев: 10

 

Механізм допрацьовується, може бути видано ще близько 1000 спецквитків
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 31 березня, у Кременчуці запрацювало спецперевезення - у транспорт можна лише зі спецквитком та у масці. На засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу, керівник відділу транспорту Руслан Івашина повідомив, що такий режим сьогодні діє як у маршрутках, так і в комунальному транспорті.


Бабусі не сядуть у тролейбуси: із завтрашнього дня проїзд у Кременчуці ЛИШЕ за перепустками

Спецквитки перевіряють як водії, так і патрульні на зупинках громадського транспорту. На 10.00 було зафіксовано два випадки порушення режиму спецперевезення:

  • один водій маршрутного таксі, за звичкою, взяв кількох людей без квитків за гроші, але після зауваження поліцейських гроші їм повернув та з маршрутки висадив;
  • кременчужанин намагався проїхати за чужим квитком, але водій це виявив і висадив «зайця».

За словами Івашини, багато підприємств досі телефонують, бо ще не встигли оформити спецквитки працівникам.


У мерії Кременчука пояснили, як працюватиме транспорт з 31 березня


Мер Кременчука Віталій Малецький подякував транспортникам і правоохоронцям за добре відпрацьований ранок.


- Сьогодні, близько 8-9.00 транспорт вже їхав напівпорожнім - це добре, - підкреслив Малецький. - Судячи з усього, ми можемо довидати ще близько 1000 спецквитків.


Ось як сьогодні на роботу добирався ТЪ:

7
Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко Видео: Артем Коваленко
Теги: транспорт проїзд спецперевезення

А як ви сьогодні дістались на роботу?

Комментарии: 10

879
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 11:09

хм, а у журналистов тоже спец пропуска? Они входтя в круг критических предприятий? Я только вопрос задаю, без наездов!)

[Да. Без нас всё остановится)). Администрация]


+29
279
Pereselenets:
Сегодня, 11:11

Поздравляю вас с мэром-***! За месяц экономика города понесет колоссальные убытки. Ему бы на Киев посмотреть, да ума нету.


+36
173
DarkFolko:
Сегодня, 11:19

Просто скотство!!! Так можно просто разорится на поездах на такси на работу и с работы!! А ходить пешком по 9 километров вообще не прикольно!


+29
1 116
s2e7r8g:
Сегодня, 11:19

Цитата: IIoJIKuJIo

хм, а у журналистов тоже спец пропуска? Они входтя в круг критических предприятий? Я только вопрос задаю, без наездов!)

У меня другой вопрос:

У работников критических предприятий свободный график работы, когда хочу тогда и еду на работу? Какого тралики и автобусы ездяд 15,5 часов без перерыва, кого они возят? Я думаю что в определённое время все эти работники приехали на работу и в определённое уехали, а не все 15,5 часов катаются. А это недоразумение радуется пустому транспорту, который сожрёт огромную часть бюджетных денег, на которые много чего можно было бы прикупить для реальной борьбы с коронавирусом и помощи больным. 


+64
35
marinochka__30:
Сегодня, 11:35

ну правильно всё, может хоть теперь пожилые будут сидеть дома!


-6
52
sergey.kovalenko:
Сегодня, 11:46

Цитата: IIoJIKuJIo

хм, а у журналистов тоже спец пропуска? Они входтя в круг критических предприятий? Я только вопрос задаю, без наездов!)

Однако Вы правы, мне кажется, бессполезные статейки мможно и дома пописать! Пропуска все-таки больше необходимы медикам, продавцам, работникам заводов...а от этих толк какой? Только очередь на пропуска задерживают!


+7
16
Александр скотаренко:
Сегодня, 11:46

Хорошо, что по городу теперь передвигаться в общественном транспорте нужно только по спец.удостовирением. Теперь не будет никакого балагана гаостановках.


-26
39
Чувааак:
Сегодня, 11:50

Цитата: s2e7r8g
У меня другой вопрос

А й дійсно - можна було б під час видачі проїздних просити заповнити анкету, де писали б час на/з роботи, і чи можливі і куди поїздки під час роботи в звязку з службовою необхідністю, і вже під ці анкети складати графік руху транспорту


+10
1 116
s2e7r8g:
Сегодня, 12:04

Цитата: Чувааак

Цитата: s2e7r8g
У меня другой вопрос

А й дійсно - можна було б під час видачі проїздних просити заповнити анкету, де писали б час на/з роботи, і чи можливі і куди поїздки під час роботи в звязку з службовою необхідністю, і вже під ці анкети складати графік руху транспорту

Совершенно с вами согласен. У нас на предприятии есть вахтовые автобусы. Так вот их движение организовано с учётом сколько людей и по какому графику работает, в каких районах города проживают. 3-4 автобуса, а то и 2 (в зависимости от графика вахты), полностью справляются с доставкой вахтового персонала, и ездят они не 15,5 часов в сутки. 


+27
190
cenzor:
Сегодня, 13:48

Цитата: Pereselenets
За месяц экономика города понесет колоссальные убытки
отдохнуть вам надо, всё за страну переживаете!


-9
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