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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Лише за спецперепустками: у мерії Кременчука пояснили, як працюватиме транспорт з 31 березня

Сегодня, 11:32 Просмотров: 4 765 Комментариев: 8

 

Сьогодні виконком ухвалить рішення про введення спеціального режиму перевезень з  вівторка, 31 березня


Керівник відділу транспорту Руслан Івашина під час засідання оперативного штабу із запобігання поширення коронавірусу пояснив, як працюватиме транспорт у режимі спеціальних перевезень. Проєкт рішення виконкому підготовлений, рішення ухвалять сьогодні на засіданні виконкому.


Їздити у громадському транспорті можна буде лише за спеціальними перепустками, які видав виконком. Перепустки передбачені для працівників магазинів, аптек, підприємств критичної інфраструктури. Крім перепустки, працівник повинен мати посвідчення особи для ідентифікації (паспорт, права чи посвідчення з фото).


Великі підприємства міста організовуватимуть перевезення самостійно, наймаючи транспорт.


На міських маршрутах працюватиме як комунальний транспорт, так і маршрутні таксі. Перевізники мають розмістити графік руху на зупинках.


Режим роботи транспорту:

  • Маршрутні таксі: з 6.30 до 11.00 та з 16.00 до 21.00.
  • Тролейбуси, комунальні автобуси: з 5.00 до 21.30 без перерви.

До моменту введення режиму спецперевезень мер Кременчука Віталій Малецький просить усіх містян утриматися від поїздок транспорту без нагальної потреби для запобігання боротьби з епідемією коронавірусу.

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: транспорт Кременчук коронавірус спецперевезення

Комментарии: 8

267
Pereselenets:
Сегодня, 12:22

Правильно, убивайте город. Тратьте бюджет на бесплатный проезд, когда в больницах нет ним средств защиты, ни лекарств. Плюйте против ветра, вирус вы не остановите.


+8
267
Pereselenets:
Сегодня, 13:24

Китай не дает исчерпывающей информации (цензура), но скорость распространения в Ухане, скорее всего, снизилась не благодаря карантину, а вследствие того, что значительная часть населения переболела,и получила иммунитет и стала препятствием для распространения. Да сами власти поняли, какой урон экономике нанесли, так и не остановив вирус.



А Малецкий, видать напуган досмерти, и страх мешает ему адекватно думать. Кличко головного мозга. 


+5
542
VsegdaProtiv:
Сегодня, 13:25

Телеграф, он такой телеграф! "потреби для запобігання боротьби з епідемією коронавірусу" - выходит для предотвращения борьбы с эпидемией))). Исправьте


0
231
Volvoвод:
Сегодня, 13:32

А у кого одинокие престарелые родственники на другом конце города? Как им добираться чтобы купить всё необходимое если нет своего транспорта? Вирусняк всеравно уже в городе в большом количестве, попробуйте его остановить. А эти телодвижения власти - капля в море.

 


+5
37
KSV:
Сегодня, 13:34

Цитата: Pereselenets

вирус вы не остановите.

Я уже писал в другой теме, переболеют все!!! Но как быстро заразятся люди? И именно от этого зависит сколько людей умрет. За месяц заразятся все и кто будет лечить? Восстанавливать водо, газо, электро снабжение? Кто будет продавать продукты питения? Ответте - кто??? Если все вместе уйдут на больничный? Именно для того что-б замедлить распространение, для того что-б первыми переболели врачи, продавцы итд, затем вышли на работу с имунитетом и обслуживали остальных! Именно по этому и имеем карантин, ближайшие магазины и ограниченый проезд! И врачам, продавцам правоохранителям памятники надо ставить при жизни, они понимают что удар первыми примут, и не пишут ересь в коментариях, а идут и работают, а остальным надо просто дома по максимуму посидеть, но таким как Вы (судя с коментария) это не доходит!!!


+7
12
Олег Чуба:
Сегодня, 13:36

Такое решение очень правильное, потому что хватает идиотов.


+3
20
marinochka__30:
Сегодня, 13:39

на то это и карантин ведь,нет? он предусмаривает то,что люди должны сидеть дома,а не на общественном транспорте кататься

 


0
172
cenzor:
Сегодня, 14:18

Цитата: KSV
За месяц заразятся все и кто будет лечить?
да есть уже примеры в городе по больной которая перебывала везде, прежде чем ее изолировали, оно ж не доходит...


+2
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