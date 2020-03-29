Лише за спецперепустками: у мерії Кременчука пояснили, як працюватиме транспорт з 31 березня

Сегодня, 11:32 Просмотров: 4 765 Комментариев: 8

Сьогодні виконком ухвалить рішення про введення спеціального режиму перевезень з вівторка, 31 березня





Керівник відділу транспорту Руслан Івашина під час засідання оперативного штабу із запобігання поширення коронавірусу пояснив, як працюватиме транспорт у режимі спеціальних перевезень. Проєкт рішення виконкому підготовлений, рішення ухвалять сьогодні на засіданні виконкому.





Їздити у громадському транспорті можна буде лише за спеціальними перепустками, які видав виконком. Перепустки передбачені для працівників магазинів, аптек, підприємств критичної інфраструктури. Крім перепустки, працівник повинен мати посвідчення особи для ідентифікації (паспорт, права чи посвідчення з фото).





Великі підприємства міста організовуватимуть перевезення самостійно, наймаючи транспорт.





На міських маршрутах працюватиме як комунальний транспорт, так і маршрутні таксі. Перевізники мають розмістити графік руху на зупинках.





Режим роботи транспорту:

Маршрутні таксі: з 6.30 до 11.00 та з 16.00 до 21.00.

Тролейбуси, комунальні автобуси: з 5.00 до 21.30 без перерви.

До моменту введення режиму спецперевезень мер Кременчука Віталій Малецький просить усіх містян утриматися від поїздок транспорту без нагальної потреби для запобігання боротьби з епідемією коронавірусу.