Кременчуг, Коронавірус / Карантин

11 тисяч кременчужан планують перевозити за спеціальними посвідченнями (схема спецмаршрутів)

Сегодня, 14:39 Просмотров: 3 657 Комментариев: 8

 

У транспорт пускатимуть лише кременчужан, які матимуть спецпосвідчення затвердженого зразка

На засіданні штабу у мерії Кременчука обговорили питання функціонування громадського транспорту. За словами начальника управління транспорту Руслана Івашини на сьогоднішній день на маршрутах працює 78 одиниць транспорту: 45 тролейбусів та 7 комунальних автобуси. Водії у комунальному транспорті працюють у масках й сповіщають кременчужан, що від завтра, 26 березня, у Кременчуці в громадський транспорт/магазини/аптеки пускатимуть лише у масках.


У транспорт - за перепусткою: у Кременчуці можуть ввести режим спецперевезень


У мерії зараз готують проєкт рішення про роботу транспорту в особливий період. Перевезення людей у цей період буде здійснюватися лише за спеціальними посвідченнями. У нашому місті, за попередніми підрахунками, ця цифра складає вже понад 11 тисяч осіб. Спеціальними посвідченнями забезпечать: медиків, правоохоронців, працівників критичної інфраструктури (продавці, провізори аптек...).


Вже готові спеціальні посвідчення, які у разі введення особливого режиму руху транспорту видадуть кременчужанам.


- У нас забезпечені більше 90 конвертів з посвідченнями. Ми готові їх оперативно передати в разі введення відповідної ситуації на всі наші підприємства, які будуть задіяні у життєзабезпеченні міста в період надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, - розповів міський голова Віталій Малецький.


Мер зазначив, що під час видачі талонів треба уточнювати чи є можливість альтернативи.


- Люди пишуть 400 осіб. Коли починаємо оптимізувати і пояснювати, що хтось може дійти пішки, приїхати велосипедом або власним транспортом за рахунок коштів, яке може заплатити підприємство... Цифра зменшується до 90 осіб. У 5 разів зменшили кількість людей в одному з підприємств міста, - додав міський голова.


Начальник управління транспорту Руслан Івашина зауважив, що зараз в транспорті перевозять по 10 осіб. Комунального транспорту не вистачить, що перевезти таку кількість, тому доведеться з 6.30 до 11.00 залучати приватні маршрутки. Також обговорюють питання і про транспортне сполучення у віддалених районах міста.


На офіційному сайті мерії з'явився проєкт рішення про "Про запровадження режиму обмежень в громадському транспорті в місті Кременчуці". Крім руху спеціального транспорту затвертять й час роботи: тролейбусні маршрути з 05:00 до 21:30 години щоденно; автобусний маршрут з 05:00 до 21:00 години щоденно, а для спеціальних маршрутів, які обслуговуються підприємствами приватної форми власності, з 06:30 до 11:00 години та з 16:00 до 21:00 години щоденно. Схему регулярних спеціальних маршрутів скачайте за посиланням shema_.pdf [8,55 Mb] (cкачиваний: 139)  



Схема регулярних спеціальних маршрутів міста Кременчука, які діятимуть після затвердження відповідного рішення мерією Кременчука

 

2
Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт коронавірус коронавирус

Комментарии: 8

250
Pereselenets:
Сегодня, 14:59

Сядем на машины и будем возить народ по маршруту. По 30-ке. А что, работы нет, местная власть кукуху теряет от страха, а народу выживать-то нужно.



Троих-четверых довез, - и 100ка. Бензин, запчасти, резина, ТО, и, собственно, работа.



Шутка ли, еще месяц сидеть, потом еще месяц, потом и осень...



Одному мне кажется, что чиновники фильмов насмотрелись? При зарплате 45 тысяч, служебной машине, охране и прочих няшках, мэр слегка отрывается от реальности...


+31
3 110
Daniel Mroz:
Сегодня, 15:13

Цитата: Pereselenets
мэр слегка отрывается от реальности...
Їх там відірваних 99%


+16
29
Чувааак:
Сегодня, 15:32

З Раківки може, а от з Крюкова по 9 і 12 маршруту автобуси будуть їздити пусті


+1
14
Марина Василенко:
Сегодня, 16:37

Ну и правильно, нужно соблюдать карантин и не шастать по улице, а тем более кататься на общественном транспорте просто так, как это делают пенсионеры.


-4
4 458
Solenoid:
Сегодня, 16:53

>>просто так, как это делают пенсионеры.<<

Ну так логичнее запретить бабкам ездить. Как на Западной и сделали.


+2
72
DRAGON:
Сегодня, 16:59

- Люди пишуть 400 осіб. Коли починаємо оптимізувати і пояснювати, що хтось може дійти пішки, приїхати велосипедом або власним транспортом за рахунок коштів, яке може заплатити підприємство... Цифра зменшується до 90 осіб. У 5 разів зменшили кількість людей в одному з підприємств міста, - додав міський голова.

Конечно не всем необходим транспорт, но вот нюанс в том, как местные "оптимизаторы" данную оптимизацию проводили, запросто могли посчитать что из одного конца города в другой тоже запросто дойти пешком, главное только на пару часов раньше выйти...

А вообще я считаю, что они ебо....е, меры карантина будто пол города в эпидемии. Для недопущения заражения перестаньте "эвакуировать" новых зараженных, тем странам с которых идет эвакуация выгодно их выслать, нам их принять не выгодно, особенно учитывая то, что карантина эвакуированые не придерживаются и в изоляции не сидят, медики даже списка эвакуированых не имеют, только знают о тех кто сам сообщил....


+2
28
kobzar007:
Сегодня, 17:01

Ну люди хоть на работу могут нормально добраться! Я-то думал вообще транспорта не будет!


-3
72
DRAGON:
Сегодня, 17:06

Цитата: Pereselenets

Сядем на машины и будем возить народ по маршруту. По 30-ке. А что, работы нет, местная власть кукуху теряет от страха, а народу выживать-то нужно.



Троих-четверых довез, - и 100ка. Бензин, запчасти, резина, ТО, и, собственно, работа.



Шутка ли, еще месяц сидеть, потом еще месяц, потом и осень...



Одному мне кажется, что чиновники фильмов насмотрелись? При зарплате 45 тысяч, служебной машине, охране и прочих няшках, мэр слегка отрывается от реальности...

здесь даже не по маршруту, а просто выбрать остановки отдаленные от конечных и брать пасажиров направляющих примерно в одно место, будет и выгоднее и люди будут согласны по адекватной цене. У меня 3 остановка от конечной так уехать очень проблемно, а на 5-6 остановке люди будут счастливы от такой альтернативы маршруткам))


+1
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