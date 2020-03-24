11 тисяч кременчужан планують перевозити за спеціальними посвідченнями (схема спецмаршрутів)

Сегодня, 14:39 Просмотров: 3 657 Комментариев: 8

На засіданні штабу у мерії Кременчука обговорили питання функціонування громадського транспорту. За словами начальника управління транспорту Руслана Івашини на сьогоднішній день на маршрутах працює 78 одиниць транспорту: 45 тролейбусів та 7 комунальних автобуси. Водії у комунальному транспорті працюють у масках й сповіщають кременчужан, що від завтра, 26 березня, у Кременчуці в громадський транспорт/магазини/аптеки пускатимуть лише у масках.







У мерії зараз готують проєкт рішення про роботу транспорту в особливий період. Перевезення людей у цей період буде здійснюватися лише за спеціальними посвідченнями. У нашому місті, за попередніми підрахунками, ця цифра складає вже понад 11 тисяч осіб. Спеціальними посвідченнями забезпечать: медиків, правоохоронців, працівників критичної інфраструктури (продавці, провізори аптек...).



Вже готові спеціальні посвідчення, які у разі введення особливого режиму руху транспорту видадуть кременчужанам.





- У нас забезпечені більше 90 конвертів з посвідченнями. Ми готові їх оперативно передати в разі введення відповідної ситуації на всі наші підприємства, які будуть задіяні у життєзабезпеченні міста в період надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, - розповів міський голова Віталій Малецький.



Мер зазначив, що під час видачі талонів треба уточнювати чи є можливість альтернативи.





- Люди пишуть 400 осіб. Коли починаємо оптимізувати і пояснювати, що хтось може дійти пішки, приїхати велосипедом або власним транспортом за рахунок коштів, яке може заплатити підприємство... Цифра зменшується до 90 осіб. У 5 разів зменшили кількість людей в одному з підприємств міста, - додав міський голова.



Начальник управління транспорту Руслан Івашина зауважив, що зараз в транспорті перевозять по 10 осіб. Комунального транспорту не вистачить, що перевезти таку кількість, тому доведеться з 6.30 до 11.00 залучати приватні маршрутки. Також обговорюють питання і про транспортне сполучення у віддалених районах міста.





На офіційному сайті мерії з'явився проєкт рішення про "Про запровадження режиму обмежень в громадському транспорті в місті Кременчуці". Крім руху спеціального транспорту затвертять й час роботи: тролейбусні маршрути з 05:00 до 21:30 години щоденно; автобусний маршрут з 05:00 до 21:00 години щоденно, а для спеціальних маршрутів, які обслуговуються підприємствами приватної форми власності, з 06:30 до 11:00 години та з 16:00 до 21:00 години щоденно. Схему регулярних спеціальних маршрутів скачайте за посиланням shema_.pdf [8,55 Mb] (cкачиваний: 139)









Схема регулярних спеціальних маршрутів міста Кременчука, які діятимуть після затвердження відповідного рішення мерією Кременчука