Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Тварини теж мають їсти: кременчужанка просить мера не закривати зоомагазини під час крантину

Сегодня, 14:21 Просмотров: 1 036 Комментариев: 5

Вчора штаб оперативного реагування щодо запобігання коронавірусу вирішив, що ветаптеки та зоомагазини у Кременчуці продовжать працювати, хоч і з певними обмеженнями

24 березня на сайті мерії з'явилась чергова петиція до мера кременчука Віталія Малецького. Кременчужанка Юлія Фалько просить міського голову подбати про роботу зоомагазинів, ветаптек та ветклінік під час карантину.


Жінка посилається на р.2 ст.7 закону «Про захист прав тварин», згідно з яким, вони мають право на задоволення своїх природніх потреб в їжі, воді, сні та інших. Вона звертає увагу, що не всі домашні тварини можуть харчуватися їжею, яку пропонують продовольчі магазини, а для деяких взагалі життєво необхідно вживати лише лікувальні корми та вчасно отримувати ветпрепарати.


 


Тож кременчужанка просить дати зоомагазинам змогу працювати в правовому руслі. Якщо ви з нею згодні, то підтримати петицію можна ТУТ.


Відзначимо, що вчора штаб оперативного реагування щодо запобігання коронавірусу вирішив, що ветаптеки та зоомагазини у Кременчуці продовжать працювати, хоч і з певними обмеженнями - торгувати дозволено лише кормами, ветпрепаратами та засобами дезінфекції.

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: петиция петиції ветуслуги карантин

Комментарии: 5

428
Lyolya:
Сегодня, 14:48

ДО КІНЦЯ ЗБОРУ ПІДПИСІВ ЗАЛИШИЛОСЬ:
89 днів

Это стеб???


0
35
gansit:
Сегодня, 15:01

Чтобы мер прислушался к просьбе,надо привезти пару старушек с собачками на руках,сделать фотосессию с мером,опубликуют в его газете и вот тогда будет положительное решение и быстрее чем 89 дней.


+5
39
sergeyhat:
Сегодня, 15:29

Так вроде ж работают, разве нет? Я корм покупал на ул. Победы (недалеко от Художника), девочка-продавец передала всё через порог (внутрь не заходил). Я думал что закрылись зоомагазины:

а) По желанию владельца.

б) Которые расположены в торговых центрах, которые закрылись.


+1
14
Марина Василенко:
Сегодня, 16:42

Закрывать или открывать это уже решает сам владелец! А вообще есть интернет магазины где так же можно все купить.


-2
28
kobzar007:
Сегодня, 17:01

Работают работают, не знаю к чему это обращение!


+1
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