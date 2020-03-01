Автомийки працюватимуть у Кременчуці під час карантину

Сегодня, 15:05 Просмотров: 730

За умови дотримання безпеки персоналу та відвідувачів і використання в роботі деззасобів, спецзасобів для миття та прибирання

У Кременчуці дозволили на час карантину працювати автомийкам. Рішення прийняли сьогодні, 25 березня, на засіданні штабу щодо запобігання поширенню у Кременчуці гострої респіраторної хвороби COVID-19.





- Від сьогодні дозволяємо роботу мийок самообслуговування, мийок вантажного транспорту, автобусів, тролейбусів, за умови дотримання безпеки персоналу та відвідувачів. За умови використання в роботі деззасобів, спецзасобів для миття та прибирання. Якщо в них не вийде так працювати, то закриємо їх роботу, - заявив міський голова Кременчука Віталій Малецький.



За його словами, на час обслуговування на мийці повинен знаходитися один автомобіль і ніяких кавових апаратів. Також рекомендують здійснювати попередній запис на миття автомобіля і обслуговувати клієнтів по черзі по одному. Ніяких живих черг, скупчення автомобілів біля автомийок не повинно бути. У разі недотримання умов карантину - припинять роботу автомийок.