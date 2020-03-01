Кременчуг, Коронавірус / Карантин

«Антикоронавірусний батальйон» склав 2 протоколи під час карантину у Кременчуці

Сегодня, 15:25 Просмотров: 2 066 Комментариев: 1

 

Кава та пиво на виніс - заборонені

Начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк повідомила, що за час карантину у Кременчуці дослідили 338 об'єктів.


145 об'єктам були висунуті незначні зауваження та рекомендації, а також провели роз'яснювальну роботу.


На 23 об'єктах виявили порушення:

  • 14 кавових апаратів;
  • 2 бари;
  • 3 айбокси;
  • 4 магазини продавали пиво на розлив.

За результатами рейду склали 2 протоколи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст 43, 44/3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наприклад, магазин пиво на розлив оштрафували за відсутність засобів індивідуального захисту у працівників.


Людмила Жорняк звернула увагу, що складають протоколи не лише за порушення асортименту товару, а й за невиконання вимог дотримання карантину.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавирус коронавірус

Комментарии: 1

35
gansit:
Сегодня, 15:37

та регуляторної політики

Как понять это высказывание?Спасибо.


+2
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