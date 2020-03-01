«Антикоронавірусний батальйон» склав 2 протоколи під час карантину у Кременчуці

Начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк повідомила, що за час карантину у Кременчуці дослідили 338 об'єктів.
145 об'єктам були висунуті незначні зауваження та рекомендації, а також провели роз'яснювальну роботу.
На 23 об'єктах виявили порушення:
За результатами рейду склали 2 протоколи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст 43, 44/3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наприклад, магазин пиво на розлив оштрафували за відсутність засобів індивідуального захисту у працівників.
Людмила Жорняк звернула увагу, що складають протоколи не лише за порушення асортименту товару, а й за невиконання вимог дотримання карантину.