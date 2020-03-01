Кременчужанка просить мера подбати про естетичність фасадів та дворів багатоповерхівок

Сегодня, 15:42 Просмотров: 1 007 Комментариев: 8

Заборонити різнокольорові балкони, лебедів з шин та льохи у дворах

24 березня на сайті мерії з'явилась чергова петиція до мера Кременчука Віталія Малецького. Юлія Лейченко звертається до міського голови з проханням подбати про зовнішній вигляд міста:

демонтувати всі закопані шини, лебедів з них і пальми з пляшок;

зобов'язати кременчужан встановлювати балкони певного кольору, наприклад білого, а не кому який заманеться;

закопати всі льохи біля багатоквартирних будинків, які були викопані незаконно;

змусити фірми, які прокладають інтернет та ТБ, не виводити кабелі через дах, а ховати іх у спеціальні «коробки» всередині приміщення та ззовні.

Якщо вам довподоби така пропозиція, то підтримати її можна ТУТ. Для того, щоб петицію розглянув мер, необхідно зібрати 250 голосів за 90 діб.



