Кременчуг

Кременчужанка просить мера подбати про естетичність фасадів та дворів багатоповерхівок

Сегодня, 15:42 Просмотров: 1 007 Комментариев: 8

Заборонити різнокольорові балкони, лебедів з шин та льохи у дворах

24 березня на сайті мерії з'явилась чергова петиція до мера Кременчука Віталія Малецького. Юлія Лейченко звертається до міського голови з проханням подбати про зовнішній вигляд міста:

  • демонтувати всі закопані шини, лебедів з них і пальми з пляшок;
  • зобов'язати кременчужан встановлювати балкони певного кольору, наприклад білого, а не кому який заманеться;
  • закопати всі льохи біля багатоквартирних будинків, які були викопані незаконно;
  • змусити фірми, які прокладають інтернет та ТБ, не виводити кабелі через дах, а ховати іх у спеціальні «коробки» всередині приміщення та ззовні. 

Якщо вам довподоби така пропозиція, то підтримати її можна ТУТ. Для того, щоб петицію розглянув мер, необхідно зібрати 250 голосів за 90 діб.


 

3
Автор: Руслана Горгола
Теги: петиция петиція благоустройство

Комментарии: 8

250
Pereselenets:
Сегодня, 15:43

Не мешайте мэру строить блокпосты и бороться с толлейбусами


+13
29
Чувааак:
Сегодня, 15:45

1-

2-

3-

4+


+1
2 113
evil:
Сегодня, 15:52

Нужно еще ввести цветовую дифференциацию штанов.

Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели — нет будущего!


+10
801
shoni1970:
Сегодня, 16:16

Цитата: evil

Нужно еще ввести цветовую дифференциацию штанов.

Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели — нет будущего!

У самурая нет цели, а есть только путь. (С) 


+2
264
wtf100500:
Сегодня, 16:22

Цитата: shoni1970

 

У самурая нет цели, а есть только путь. (С) 

satisfiedsatisfiedsob


0
4 261
Туся:
Сегодня, 16:31

 Так балкони усі білого кольору. 90 відсотків , це пластикові білі балкони.


+4
4 458
Solenoid:
Сегодня, 16:49

Бабка закупилась гречкой, бумагой, спиртом, а теперь от нехрен делать пишет сякий бред. Перфекционистка ****!


+11
72
DRAGON:
Сегодня, 17:31

ешё по пунктам добавить немного надо:

1. убраль любой декор в городе, все должно быть абсолютно монотонным и ничего не должно выделятся 

2. оязать всех перекрасить личный и общественный транспорт в 1 цвет, соблюдать дрескод, все должны быть в одинаковой одежде, одинаковыми прическами и цветом волос, разрешается только 2 вариации одежды и причесок женская и мужская, хотя нет, все должны соблюдать один единый стиль

3. закопать все что можно, потом выкопать и ещё раз закопать

4. хоть и самый адекватный из пунктов но можно же спрятать абсолютно все провода которые находятся на виду, или срезать, зачем на столбах какие-то "непонятные провода", убрать все

 

а так комментарий Solenoid полностью раскрывает откуда появилась данная петиция, делать нечего, а придумать какуюто фигню надо, так как нечем другим занятся. Главное местным властям её в штат не взять генератором идей, так как их последние нововведения очень уж схожи с этой петицией))


+2
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