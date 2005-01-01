Кременчуг, Украина, Мир

До 1 червня Україна не експортуватиме етиловий спирт

Сегодня, 16:03 Просмотров: 504 Комментариев: 1

Відповідне рішення ухвалив Уряд

 

Уряд заборонив експорт етилового спирту з території України. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 23 березня, - йдеться на Урядовому порталі.


Заборона на експорт спирту етилового або інших дистилятів, крім біоетанолу та напоїв, одержаних шляхом перегонки, діятиме до 1 червня.


«Пости контролю на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, мають забезпечити контроль куди та кому відвантажується спирт», - прокоментував Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.


Таким чином, спиртом будуть забезпечені, в першу чергу, потреби медичної системи. Зокрема, до спирту в достатній кількості матимуть доступ вітчизняні медичні підприємства та виробники антисептичних засобів.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: спирт экспорт

Комментарии: 1

4 458
Solenoid:
Сегодня, 16:47

Ну значить по традиции поднимут цены на бухло. Это как и с бензином.


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх