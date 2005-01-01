До 1 червня Україна не експортуватиме етиловий спирт

Сегодня, 16:03 Просмотров: 504 Комментариев: 1

Уряд заборонив експорт етилового спирту з території України. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 23 березня, - йдеться на Урядовому порталі.





Заборона на експорт спирту етилового або інших дистилятів, крім біоетанолу та напоїв, одержаних шляхом перегонки, діятиме до 1 червня.





«Пости контролю на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, мають забезпечити контроль куди та кому відвантажується спирт», - прокоментував Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.





Таким чином, спиртом будуть забезпечені, в першу чергу, потреби медичної системи. Зокрема, до спирту в достатній кількості матимуть доступ вітчизняні медичні підприємства та виробники антисептичних засобів.