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Передостанній Ленін пав у Полтавській області

Сегодня, 16:32 Просмотров: 571 Комментариев: 5

  

Памятник демонтували у Семенівському районі

У селі Веселий Поділ Семенівського району на Полтавщині демонтували пам'ятник Леніну. За інформацією полтавських ЗМІ, про це повідомив активіст проєкту «Декомунізація. Україна», голова громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков. Монумент демонтувала місцева влада на вимогу громадськості після суспільного резонансу.


- Це був передостанній пам'ятник Леніну на Полтавщині, останній знаходиться на території санаторію «Сосновий бір» в селі Власівка на Зіньківщині, - прокоментував регіональний представник Українського інституту національної пам’яті на Полтавщині Олег Пустовгар. - Голова УІНП Антон Дробович надіслав листа головлікарю закладу Миколі Безпалому щодо необхідності вжити заходів із демонтажу пам’ятника Леніну.


 


3
Автор: Альона Душенко
Теги: Ленин памятник Ленину

Комментарии: 5

310
Fedyaev_D:
Сегодня, 16:54

Топ новость. Достойная "перших шпальт". Ну сразу же легче стало жить активисто-недоумкам?


+10
428
Lyolya:
Сегодня, 16:58

Кому то прям печаль...


-7
858
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 17:04

упали и упал, и фиг на него


0
86
southward:
Сегодня, 17:34

Щось він там у Веселому Подолі і справді, забальзамувався))) На смітник історії вперед ногами. 


-4
4 458
Solenoid:
Сегодня, 17:39

Что-то не так мы делаем всё таки. Улицы переименовали, вот последнего Володьку сковырнули, а дупа всё глубже и глубже. Где то мы не туда свернули...


+3
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