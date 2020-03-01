Передостанній Ленін пав у Полтавській області

Сегодня, 16:32 Просмотров: 571 Комментариев: 5

У селі Веселий Поділ Семенівського району на Полтавщині демонтували пам'ятник Леніну. За інформацією полтавських ЗМІ, про це повідомив активіст проєкту «Декомунізація. Україна», голова громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков. Монумент демонтувала місцева влада на вимогу громадськості після суспільного резонансу.





- Це був передостанній пам'ятник Леніну на Полтавщині, останній знаходиться на території санаторію «Сосновий бір» в селі Власівка на Зіньківщині, - прокоментував регіональний представник Українського інституту національної пам’яті на Полтавщині Олег Пустовгар. - Голова УІНП Антон Дробович надіслав листа головлікарю закладу Миколі Безпалому щодо необхідності вжити заходів із демонтажу пам’ятника Леніну.







