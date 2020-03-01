Засудили чоловіка, який викрав вібротрамбовку з території Кременчуцького краєзнавчого музею

Сегодня, 17:01 Просмотров: 216

Крадій поклав інструмент на тачку та викрав його

На початку березня Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок раніше судимому чоловіку, який порушив ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).





З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що крадіжка сталася 15 грудня 2019 року. Близько 13.10 обвинувачений перебував на території Кременчуцького краєзнавчого музею, що знаходиться на перехресті вулиць Соборної та Сердюка. Чоловік скористався тим, що його дії ніхто не помітить, та повантажив на тачку вібротрамбовку* Masalta MR68H вартістю 26 648 грн й викрав її. Потім розпорядився інструментом на власний розсуд.





Засуджений свою вину повністю визнав.





У судовому засіданні потерпілий зазначив, що завдані йому збитки не відшкодовані, тому просив задовольнити цивільний позов.





Чоловіка визнали винним та призначили покарання у виді 2 років позбавлення волі. Крадія звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.





Також засуджений має сплатити матеріальну шкоду в розмірі 26 648 гривень.





*Вібротрамбовка - це ручний інструмент для здійснення робіт по ущільненню ґрунтів і ґрунтових покриттів