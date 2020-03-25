Происшествия У центрі Кременчука комунальна «аварійка» «підрихтувала» легковик Сегодня, 17:10 Просмотров: 381 Вантажівка в'їхала у легкову машину та пошкодила бокову частину





Фото: Артем Коваленко Сьогодні, 25 березня, у Кременчуці біля будинку №28 на вулиці Івана Мазепи сталася ДТП.

Попередньо відомо, що аварійна машина «Водоканалу» в'їхала у припаркований легковик У результаті утворилася вм'ятина на лівій стороні автівки. 1 Автор: Євгенія Каблучка Фото: Артем Коваленко



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