Происшествия

У центрі Кременчука комунальна «аварійка» «підрихтувала» легковик

Сегодня, 17:10 Просмотров: 381

 

Вантажівка в'їхала у легкову машину та пошкодила бокову частину
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 25 березня, у Кременчуці біля будинку №28 на вулиці Івана Мазепи сталася ДТП.


Попередньо відомо, що аварійна машина «Водоканалу» в'їхала у припаркований легковик У результаті утворилася вм'ятина на лівій стороні автівки.

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Автор: Євгенія Каблучка Фото: Артем Коваленко
Теги: ДТП водоканал
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