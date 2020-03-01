Припинити випуск газети за гроші бюджету, спрямувати їх на протидію коронавірусу: петиція кременчужанки

Сегодня, 17:39 Просмотров: 164 Комментариев: 1

На сайті Кременчуцької міської ради з'явилася нова петиція. Її авторка Лариса Гориславець просить припинити випуск газети «Кременчуцькі новини», спрямувати кошти на медпрепарати та обладнання для протидії коронавірусу.





Нагадаємо, це газета, яку видає комунальна «Кременчуцька міська телерадіокомпанія», депутати виділили 9,3 мільйона на друк та розповсюдження.





Ось текст петиції:





«У ситуації, коли загроза коронавірусу змінила життя міста, вважаємо, що Кременчуцька міська рада повинна витрачати бюджетні гроші лише на першочергові потреби. Зараз міська влада звертається до бізнесу, діяльність якого й так йде «в мінус», і бізнес все одно фінансово допомагає лікарням. Люди мобілізуються, переглядають пріоритети, відмовляються від забаганок і думають про головне — збереження здоров'я і життя.

Але починати кременчуцькій владі слід із себе: замість витрат на піар спрямувати гроші на потреби охорони здоров’я кременчужан. Тому вимагаємо зупинити витрачання коштів на друк і розповсюдження газети «Кременчуцькі новини», а зекономлені кошти перерозподілити на потреби медицини. Тим більше, що Держаудитслужба зобов'язала КП «Кременчуцька телерадіокомпанія» розірвати договір на 9,3 млн.грн через виявлені порушення. У березні за газету з бюджету Кременчука вже сплачено понад 700 тисяч гривень. Ці гроші вкрай необхідні сьогодні на медпрепарати та обладнання. Шановний мер і депутати, забудьте про вибори завтра, думайте про людей сьогодні!»





Підтримати петицію можна тут.









Раніше кременчужанин Артем Кузьменко вже звертався з петицією про спрямування грошей на потреби медицини та освіти. Це було на етапі виділення коштів на газету. Тоді петиція блискавично швидко набрала голоси, необхідні для розгляду. Та ні мер, ні депутати не зважили на прохання кременчужан.





Зараз час єднати зусилля у боротьбі з епідемією та використовувати всі можливі фінансові ресурси. Тож, можливо, міський голова поставиться відповідально до бюджетних витрат і заклику спрямувати максимум коштів на медицину?

Раніше з таким же проханням до мера звернувся депутат міськради Геннадій Іванян. Також публічно у Фейсбуку до мера звернувся кременчужанин Андрій Редькін , запропонувавши перерозподілити кошти з нової газети на придбання апаратів штучної вентиляції легень.