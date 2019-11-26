Кременчуг, Политика

Мера Кременчука Малецького закликали припинити друк газети за 9 млн грн та спрямувати гроші на медицину

Сегодня, 14:31 Просмотров: 2 087 Комментариев: 22

 
Публічне звернення до міського голови оголосив депутат Геннадій Іванян

Депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян закликав міського голову Кременчука Віталія Малецького відмовитися від піару - друку газети за рахунок 9 мільйонів гривень з бюджету. Натомість віддати ці гроші на виплату премій працівникам медичних закладів у період боротьби з епідемією коронавірусу. Таке звернення депутат розмістив на своїй сторінці у Facebook.



Йдеться про друк газети «Кременчуцькі новини», яку випускає комунальна «Кременчуцька міська телерадіокомпанія». Нагадаємо, на бюджетній сесії міської ради депутати, попри спротив активістів, більшістю проголосували за виділення майже 18 млн грн на підтримку діяльності КТРК. Із них 9,3 млн грн призначено на газету, яка роздається в місті безкоштовно.


Депутат Іванян - один з небагатьох депутатів, які заперечували виділення грошей на газету, наголошуючи, що в місті є багато першочергових потреб.


Депутаты выделили 18 миллионов на пропаганду себе, Малецкому и его команде


«Я ще раз пропоную Вам: прийміть вірне рішення, відмініть безглузду розтрату, законсервуйте фінансування ручної газети з бюджету міста. Всесвітній досвід показує неймовірну важливість роботи лікарів та іншого медичного персоналу у боротьбі з існуючою загрозою життю людства.
Закликаю Вас, Віталіє Олексійовичу, віддайте ці гроші на виплату премій працівникам медичних закладів, що стоять на сторожі нашого здоров’я та першими ризикують своїм життям», - написав Іванян, звертаючись до мера Малецького.


Він також нагадав меру, що в світі вже починається економічна криза, а відтак існує й загроза загроза зупинки кременчуцьких підприємств, що призведе до нестачі бюджетних надходжень.


Депутат пропонує зупинити марнотратство, переглянути напрямки розподілу міських коштів та зупинити програми, які на сьогодні не є життєво важливими.


Реакції мера на цей пост у соцмережі наразі немає. Нагадаємо, Держаудитслужба за результатами моніторингу виявила порушення під час проведення КТРК тендеру на друк та розповсюдження газети та закликала розірвати угоду з переможцем.


Госаудит требует разорвать договор на печать новой газеты «фиолетовой команды»


Проте КТРК не виконала дані вимоги - у системі ProZorro немає інформації про розірвання договору, газета продовжує виходити, відповідно, кременчуцькі платники податків продовжують оплачувати її друк.

14
Автор: Татьяна Донченко Источник фото: Фейсбук, сторінка Геннадія Іваняна
Теги: піар газета медицина тендер КТРК Малецький Іванян

Комментарии: 22

409
ff48:
Сегодня, 14:40

Ну так меру пидозру и в сизо. Давно уже пора посадить этого откатывальщика.


+55
934
стабільний пкращувач:
Сегодня, 14:40

Так так так, посмотрим на реакцию чертей.


+18
850
Nik:
Сегодня, 14:43

Иванян правильно говорит. Из какой он партии?



Пусть ещё вопрос троллейбусов поднимет. Сколько денег выведено из бюджета на ''покатушки''  по 10 чел?


+19
830
antikola:
Сегодня, 14:47

Цитата: Nik
Сколько денег выведено из бюджета на ''покатушки''  по 10 чел?
а с каких пор тебя бюджетные деньги интересуют? ты туда их ложил? smile  о как тебе  автобусытроллейбусы муляют....сиди на даче, борец с коррупцией, ты у иваняна спроси, сколько он заносит


-14
850
Nik:
Сегодня, 14:53

Цитата: antikola
ты туда их ложил? 
побольше тебя. Налоги на потребление? Не, не слышал...А они, эти налоги, с  меня больше, чем твои с з/п твоей убогой.


+6
830
antikola:
Сегодня, 14:56

Цитата: Nik
побольше тебя.
опять повышаешь самооценку , шо так низенько она у тебя? smile 


-3
11
Конструктор:
Сегодня, 14:59

Иванян - "Партия регионов".

Цитата: Nik
Пусть ещё вопрос троллейбусов поднимет. Сколько денег выведено из бюджета на ''покатушки'' по 10 чел?

Не переживайте, еще пару дней и не будет в городе и этого общественного транспорта.

 

А то что за 9 миллионов можно поддержать городскую медицину - так это нужно было сделать еще "вчера". Медики - сейчас на "передовой".


+33
850
Nik:
Сегодня, 15:08

Цитата: antikola
ты у иваняна спроси, сколько он заносит

Куда заносит? Что заносит? Это тебя, Моська, заносит.

 



Цитата: Конструктор
Иванян - "Партия регионов".
flushedСтранно. Вроде человек, на вид, хороший. 



Цитата: Конструктор
Не переживайте, еще пару дней и не будет в городе и этого общественного транспорта.
Я не переживаю. Зачем этот цирк устроили, как не для хищения бюджетных средств в особо крупных размерах?



Цитата: ff48

Ну так меру пидозру и в сизо. Давно уже пора посадить этого откатывальщика.


+4
830
antikola:
Сегодня, 15:09

Цитата: Nik
Вроде человек, на вид, хороший. 
в декларации ни машины, ни квартиры-тупо бомжует, но с баблом нормально там. Так что куда надо заносит и выносит, не переживай.


+5
4 421
Solenoid:
Сегодня, 15:15

А что толку? Бабло выведено и распихано по карманам. Его уже нет и что-то просить - глупо. Тут надо требовать, пусть личные деньги дает. И было же не 9 млн, а больше. Около 16 что-ли. 9 - это только на газету. Как там кстати музей? Доделали? Яму на мосту пивзаводском залатали?


+14
850
Nik:
Сегодня, 15:17

Цитата: antikola

Цитата: Nik
Вроде человек, на вид, хороший. 
в декларации ни машины, ни квартиры-тупо бомжует, но с баблом нормально там. Так что куда надо заносит и выносит, не переживай.

Андрюша. Ты клеветник и завистник. Что ты все чужое бабло считаешь? Факты есть? Нету...


+2
762
Angel737:
Сегодня, 15:22

Ганьба Меру на Века!!!


+10
14
Руслан Климашенко:
Сегодня, 15:25

Сейчас такая ситуация в мире творится, что плевать на газту хотелось. Просто как по мне, то для пенсионеров, которые не имеют смартфонов, не знают как пользоваться интернетом, у них единственный источник информации это остаются газеты.


-20
8
Александр Кириленко:
Сегодня, 15:31

кого что,а Иваняна волнует газета, ну вообще мужик с кукушкой не дружит,лучше бы денег вложил на медицину или тех же медиков!


-11
830
antikola:
Сегодня, 15:42

Цитата: Nik
Факты есть?
открой декларацию почитай фактыsmile, хотя почитать это для тебя сложноВАТА?



Цитата: Александр Кириленко
лучше бы денег вложил
он бомж, у него ничего нет


0
20
Ludmila_love:
Сегодня, 15:56

Сейас нужно не ругаться и устраивать склоки между людьми, а объединятся и вместе пережить эти нелегие для всех времена!!


-10
850
Nik:
Сегодня, 16:10

Цитата: Руслан Климашенко

Сейчас такая ситуация в мире творится, что плевать на газту.. для пенсионеров..газета 


Цитата: Александр Кириленко
волнует газета,
Вот и Шерочка с Машерочкой подтянулись, чтобы вместе с Людой ''объединятся''

Цитата: Ludmila_love
объединятся и вместе пережить эти нелегие для всех времена!!

и для власти тоже нелегкие? Столько бабла можно распилить...Нелегко. И время поджимает.

Цитата: antikola
сложноВАТА
Писать о ВАТА это уже не модно, вчерашний день. Вот как надо:
Цитата: Ludmila_love
Сейас нужно не ругаться и устраивать склоки между людьми,
 


+4
830
antikola:
Сегодня, 16:20

Цитата: Nik
Сейас нужно не ругаться и устраивать склоки между людьми,
не подлизуйся чужими словами!


-2
3 100
Daniel Mroz:
Сегодня, 16:23

Цитата: Ludmila_love
Сейас нужно не ругаться и устраивать склоки между людьми, а объединятся

С кем мне объединяться? С вороватыми чиновниками, которые разворовали госрезерв? С правительством, которое платит врачу 4 тыс, а директорату госпредприятий млн, даже убыточных?  А может с мэром , который вхерячил 20 млн на пропаганду своих "здобутків", а в больницах шаром кати? А может с депутатами мне объдиниться, которые голосуют за всякую "реформаторскую" муйню, не анализируя последствий? Да нет, увольте, мне такие "объединения" и ... не нужны. 


+11
850
Nik:
Сегодня, 16:28

Цитата: antikola

Цитата: Nik
Сейас нужно не ругаться и устраивать склоки между людьми,
не подлизуйся чужими словами!

Вау! А что это с твоей грамотностью стало?flushed

Это цитата, братан. Читай внимательно. 

Цитата: Ludmila_love
Сейас нужно не ругаться и устраивать склоки между людьми

Цитата: antikola
открой декларацию почитай факты
Где там о том, что
Цитата: antikola
заносит и выносит,
один АБЫРВАЛГ наговор.


+3
850
Nik:
Сегодня, 16:59

Объединился уже, Андрюшка, с Шерочкой, Машерочкой и Людой любвеобильной?stuck_out_tongue_winking_eye


+3
39
Olexander:
Сегодня, 18:02

Цитата: Ludmila_love
, а объединятся и вместе пережить эти нелегие для всех времена!!
не вийде ,дистанція 2 м 
Цитата: Nik
Иванян правильно говорит
а толку ? все вирішується в правоохоронних органах ,все інше "сострясєніє воздуха",
Цитата: Nik
Из какой он партии?
цікаве запитання )



0
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