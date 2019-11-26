Мера Кременчука Малецького закликали припинити друк газети за 9 млн грн та спрямувати гроші на медицину

Сегодня, 14:31 Просмотров: 2 087 Комментариев: 22

Депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян закликав міського голову Кременчука Віталія Малецького відмовитися від піару - друку газети за рахунок 9 мільйонів гривень з бюджету. Натомість віддати ці гроші на виплату премій працівникам медичних закладів у період боротьби з епідемією коронавірусу. Таке звернення депутат розмістив на своїй сторінці у Facebook.









Йдеться про друк газети «Кременчуцькі новини», яку випускає комунальна «Кременчуцька міська телерадіокомпанія». Нагадаємо, на бюджетній сесії міської ради депутати, попри спротив активістів, більшістю проголосували за виділення майже 18 млн грн на підтримку діяльності КТРК. Із них 9,3 млн грн призначено на газету, яка роздається в місті безкоштовно.





Депутат Іванян - один з небагатьох депутатів, які заперечували виділення грошей на газету, наголошуючи, що в місті є багато першочергових потреб.





«Я ще раз пропоную Вам: прийміть вірне рішення, відмініть безглузду розтрату, законсервуйте фінансування ручної газети з бюджету міста. Всесвітній досвід показує неймовірну важливість роботи лікарів та іншого медичного персоналу у боротьбі з існуючою загрозою життю людства.

Закликаю Вас, Віталіє Олексійовичу, віддайте ці гроші на виплату премій працівникам медичних закладів, що стоять на сторожі нашого здоров’я та першими ризикують своїм життям», - написав Іванян, звертаючись до мера Малецького.





Він також нагадав меру, що в світі вже починається економічна криза, а відтак існує й загроза загроза зупинки кременчуцьких підприємств, що призведе до нестачі бюджетних надходжень.





Депутат пропонує зупинити марнотратство, переглянути напрямки розподілу міських коштів та зупинити програми, які на сьогодні не є життєво важливими.





Реакції мера на цей пост у соцмережі наразі немає. Нагадаємо, Держаудитслужба за результатами моніторингу виявила порушення під час проведення КТРК тендеру на друк та розповсюдження газети та закликала розірвати угоду з переможцем.





Проте КТРК не виконала дані вимоги - у системі ProZorro немає інформації про розірвання договору, газета продовжує виходити, відповідно, кременчуцькі платники податків продовжують оплачувати її друк.