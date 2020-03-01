Аварія у Полтаві: після зіткнення буквально «розсипалися» маршрутка та Volkswagen

Сегодня, 14:50 Просмотров: 1 622 Комментариев: 2

22 березня близько 16.30 на вулиці Небесної Сотні у Полтаві зіткнулися мікроавтобус «Рута» та автівка Volkswagen Passat, внаслідок удару транспортні засоби буквально «розсипалися» на дорозі. Про ДТП повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.





50-річного полтавця за кермом Volkswagen Passat та 60-річного водія «Рути», мешканця Полтавського району, з різними травмами ушпиталили до лікарень Полтави.





Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.





Поліція встановлює причини та обставини аварії.