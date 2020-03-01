Происшествия, Полтавщина

Аварія у Полтаві: після зіткнення буквально «розсипалися» маршрутка та Volkswagen

Сегодня, 14:50 Просмотров: 1 622 Комментариев: 2

 

Обох водіїв відвезли до лікарні

22 березня близько 16.30 на вулиці Небесної Сотні у Полтаві зіткнулися мікроавтобус «Рута» та автівка Volkswagen Passat, внаслідок удару транспортні засоби буквально «розсипалися» на дорозі. Про ДТП повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.


 

50-річного полтавця за кермом Volkswagen Passat та 60-річного водія «Рути», мешканця Полтавського району, з різними травмами ушпиталили до лікарень Полтави.


 

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. 


Поліція встановлює причини та обставини аварії.

2
Автор: Катерина Турубара Источник фото: Національна поліція України
Теги: ДТП ДТП с маршруткой Полтава Пострадавшие

Комментарии: 2

13
Чувааак:
Сегодня, 14:58

Зато не спринтер


-4
850
Nik:
Сегодня, 15:12

Был бы спринт- не рассыпался бы, Кузов цельнометаллический. А это Рута..Сертифицированный ''автобус''- который антиколя хвалит. .Как и Богдан от солнцеликого Петра. Фанэра, оббитая профнастилом и нацепленная на шасси Газели.


+8
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх