Екснардеп Андрій Веревський - «смотрящий за коронавірусом» на Полтавщині та Кіровоградщині

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 424 Комментариев: 2

Як Зеленський і олігархи поділили області для боротьби з коронавірусом

Для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні президент Володимир Зеленський залучив до співпраці олігархів і великих бізнесменів, і попросив їх узяти кураторство над областями, в яких у цих бізнесменів є активи. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на учасників зустрічі президента з олігархами, яка сталася 16 березня.





За словами одного з учасників зустрічі, Зеленський попросив олігархів допомогти в боротьбі з коронавірусом, в тому числі і людськими ресурсами.





- Сказав, що «У вас в кожній області є великі підприємства, там професійні менеджери, нехай вони на місцях допомагають місцевій владі», - додав інший учасник зустрічі.





Області розділили таким чином:

Рінат Ахметов - Івано-Франківська, Львівська, Донецька, Луганська області та Кривий Ріг;

Ігор Коломойський - Запорізька область і Волинська область разом з Палицею;

Ігор Палиця - Волинська область разом з Коломойським і Тернопільська область (за даними УП, новий губернатор Тернопільщини відмовився працювати з людиною Палиці);

Віктор Пінчук - Дніпропетровська область;

Андрій Веревський - Полтавська та Кіровоградська області;

Юрій Косюк - Вінницька і Черкаська області;

Андрій Ставніцер - Одеська область;

Олександр Ярославський - Харківська область.





Згідно з даними Ліга.Досье полтавець Андрій Варевський співвласник компанії Кернел, екснардеп України чотирьох скликань.









*Андрій Михайлович Веревський - народився 25 липня 1974 року в Полтаві.





Освіта

З 1991 по 1992 навчався в Полтавському інженерно-будівельному інституті, але пішов.

2000 г. – закінчив Оксфордський коледж.

2005 – закінчив Національний аграрний університет, бакалавр, спеціальність – Агрономія.





Сім’я

Одружений. Разом з дружиною виховує трьох дітей: двох синів і дочку.



Кар’єра

Не закінчивши університет, в 1993 році Андрій Веревський став заступником директора Полтавської обласної дирекції ДАК “Хліб України”. У 1998 році він зайняв пост заступника генерального директора фірми «Зерноекспорт», а в 1999-му влаштувався заступником директора з комерційних питань підприємства «Трансагроінвест». У 2002 році став головою наглядової ради заводу «Соняшник».

У 2002 році Андрія Веревського вперше обрали народним депутатом. Самовисуванець пройшов до Верховної Ради IV скликання по виборчому округу №146 в Полтавській області. У парламенті став членом Комітету і приєднався до фракції “Єдина Україна”, в якій перебував до грудня 2004 року. Входив також до групи “Європейський вибір” і фракції “Регіони України”. А в червні 2005-го став членом фракції Блоку Юлії Тимошенко.

У 2006 переобрався народним депутатом, як 44 номер у виборчому списку “Блоку Юлії Тимошенко”. Складався і в партії “Батьківщина”. У Раді п’ятого скликання працював у Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

У 2007 Андрій Веревський знову пройшов до Верховної Ради за списком БЮТ, зберігши колишній номер. Працював в тому ж аграрному Комітеті. У січні 2008-го був призначений радником прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на громадських засадах.

У червні 2010 року перейшов в коаліцію “Стабільність і реформи”, сформовану фракціями Партії регіонів, Блоку Литвина і Компартії після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. З жовтня 2010-го перебував у фракції “Партії регіонів”.

У грудні 2012 року Андрія Веревського обрали народним депутатом VII скликання від Партії регіонів (№46 у списку). Але вже на початку березня 2013 року Вищий адміністративний суд достроково позбавив парламентаря мандата за суміщення депутатської діяльності з бізнесом.





Зараз Андрій Веревський керує великою агропромисловою компанією Kernel, як глава наглядової ради і генеральний директор. Сам екс-депутат проживає за кордоном. Підприємство входить в двійку лідерів українського ринку бутильованої соняшникової олії, а також є однією з найбільших фірм з експорту олії і зернових культур.