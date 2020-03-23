Екснардеп Андрій Веревський - «смотрящий за коронавірусом» на Полтавщині та Кіровоградщині

Для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні президент Володимир Зеленський залучив до співпраці олігархів і великих бізнесменів, і попросив їх узяти кураторство над областями, в яких у цих бізнесменів є активи. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на учасників зустрічі президента з олігархами, яка сталася 16 березня.
За словами одного з учасників зустрічі, Зеленський попросив олігархів допомогти в боротьбі з коронавірусом, в тому числі і людськими ресурсами.
Області розділили таким чином:
Згідно з даними Ліга.Досье полтавець Андрій Варевський співвласник компанії Кернел, екснардеп України чотирьох скликань.
*Андрій Михайлович Веревський - народився 25 липня 1974 року в Полтаві.
Освіта
З 1991 по 1992 навчався в Полтавському інженерно-будівельному інституті, але пішов.
2000 г. – закінчив Оксфордський коледж.
2005 – закінчив Національний аграрний університет, бакалавр, спеціальність – Агрономія.
Сім’я
Одружений. Разом з дружиною виховує трьох дітей: двох синів і дочку.
Кар’єра
Не закінчивши університет, в 1993 році Андрій Веревський став заступником директора Полтавської обласної дирекції ДАК “Хліб України”. У 1998 році він зайняв пост заступника генерального директора фірми «Зерноекспорт», а в 1999-му влаштувався заступником директора з комерційних питань підприємства «Трансагроінвест». У 2002 році став головою наглядової ради заводу «Соняшник».
У 2002 році Андрія Веревського вперше обрали народним депутатом. Самовисуванець пройшов до Верховної Ради IV скликання по виборчому округу №146 в Полтавській області. У парламенті став членом Комітету і приєднався до фракції “Єдина Україна”, в якій перебував до грудня 2004 року. Входив також до групи “Європейський вибір” і фракції “Регіони України”. А в червні 2005-го став членом фракції Блоку Юлії Тимошенко.
У 2006 переобрався народним депутатом, як 44 номер у виборчому списку “Блоку Юлії Тимошенко”. Складався і в партії “Батьківщина”. У Раді п’ятого скликання працював у Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.
У 2007 Андрій Веревський знову пройшов до Верховної Ради за списком БЮТ, зберігши колишній номер. Працював в тому ж аграрному Комітеті. У січні 2008-го був призначений радником прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на громадських засадах.
У червні 2010 року перейшов в коаліцію “Стабільність і реформи”, сформовану фракціями Партії регіонів, Блоку Литвина і Компартії після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. З жовтня 2010-го перебував у фракції “Партії регіонів”.
У грудні 2012 року Андрія Веревського обрали народним депутатом VII скликання від Партії регіонів (№46 у списку). Але вже на початку березня 2013 року Вищий адміністративний суд достроково позбавив парламентаря мандата за суміщення депутатської діяльності з бізнесом.
Зараз Андрій Веревський керує великою агропромисловою компанією Kernel, як глава наглядової ради і генеральний директор. Сам екс-депутат проживає за кордоном. Підприємство входить в двійку лідерів українського ринку бутильованої соняшникової олії, а також є однією з найбільших фірм з експорту олії і зернових культур.