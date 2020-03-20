Кременчуг, Потребитель, Коронавірус / Карантин

Мер Віталій Малецький розповів, у яких магазинах краще скуплятися під час карантину

Сегодня, 15:32 Просмотров: 3 853 Комментариев: 9

 

У Кременчуці створили мобільні бригади, які проводитимуть роз'яснювальну роботу та перевірятимуть об'єкти торгівлі на факти порушення умов карантину

20 березня на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії міський голова Віталій Малецький розповів, у яких магазинах краще скуплятися містянам під час карантину.


С 21 марта в Кременчуге закрываются все рынки, – мэрия

Згідно до рішення виконкому Кременчуцької міськради від 20 березня «Про посилення заходів щодо профілактики захворювань на коронавірусну інфекцію у місті Кременчуці», усі працюючі об’єкти та підприємства, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення, мають запровадити:

  • щоденний температурний скринінг працівників, відправляти додому на самоізоляцію тих, хто має ознаки гостих респіраторних захворювань;
  • проведення дезінфекційних заходів;
  • дотримання працівниками правил особистої гігієни;
  • дотримання дистанції між людьми не менше 1 метра або встановлення захисних екранів для захисту продукції;
  • призначення відповідальних за дотримання черг та проведення роз’яснювальної роботи з покупцями.


- Якщо ви бачите, що магазин продуктовий намалював лінії, там стоїть засіб для дезінфекції, там є серветки, там є працівник, який регулює чергу, в такий магазин можна заходити і купувати товар. Якщо всього цього немає, цей магазин може нести потенційну небезпеку, - звернувся мер Малецький до кременчужан. - Тому вибирати краще магазин, який готовий до роботи у складний час.


Також він зазначив, що магазини мобільного зв'язку поки не закривають, але тут є певні обмеження:


- Якщо ми говоримо про магазин мобільного зв'язку, який поки що може працювати, щоб комунікація не була порушена, то це не величезний торгівельний центр (як «Comfy» в «Амсторі» та «Фокстрот» на Першотравневій), у якому два телефони продаються і 10 тисяч найменувань іншого товару. Якщо вони хочуть, то можуть виставити один стелаж біля каси і працювати у такому форматі. Якщо ні, то хай закриваються повністю.


Начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк повідомила, що у місті вже працюють мобільні групи, які проводитимуть роз'яснювальну роботу у магазинах, аптеках, банках і т.д., а якщо виявлять факти незаконної торгівлі і порушення умов карантину, мають право складати адмінпротоколи.


Мерія Кременчука створила «антикоронавірусний батальйон», який каратиме за порушення карантину


До мобільних груп ввійшли, наприклад, представники поліції, Держпродспоживслужби. Ці групи працюватимуть навіть у вихідні дні.


Людмила Жорняк додала, що зараз за стихійну торгівлю на вулицях Кременчука навіть пересічний громадянин може отримати штраф у 17 000 грн:


- Я розумію, що після закриття ринків дуже багато охочих буде стати на вулиці міста. Ми звертаємо увагу: шановні громадяни Кременчука, не лише суб'єкти господарювання несуть адміністративну відповідальність. На громадян, які порушують вимоги діяльності під час карантину, такі ж самі штрафні санкції - теж від 17 тисяч грн, навіть якщо ви не підприємець, а будь-який громадянин, який вийшов і здійснює діяльність, заборонену постановою КМУ.

4
Автор: Катерина Турубара Источник фото: lenta.ru
Теги: торговля магазины коронавирус коронавірус карантин

Комментарии: 9

799
shoni1970:
Сегодня, 15:38

Із суботи зачинили всі ринки, і ціни на овочі та фрукти в маркетах збільшилися в 1,5-2 рази. В пятницю цибуля в Маркетопті була 8 грн а в суботу уже 16; яблука були 14 а стали 24. З якого дива?


+33
3 100
Daniel Mroz:
Сегодня, 15:45

Цитата: shoni1970
З якого дива?
А того дива, що в маркетів тепер конкурентів немає + постачальники підняли ціну. Був би в нас АМК, а не пародія, то цього б не було.


+35
485
IceSoul:
Сегодня, 15:46

А на Нову Лінію розпорядження не поширюються? Чи вона по документам вже продуктовий магазин?


+18
477
Veles:
Сегодня, 15:49

скоро 100грн за 1 яблоко


+6
830
antikola:
Сегодня, 15:52

Популярная сеть супермаркетов АТБ объявила о повышении цен на продукты питания из-за коронавируса, говорится в пресс-релизе компании.

Подорожание коснется:

борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) на 35-128%
• сахара на 8%
• макаронных изделий на 9,5%
• пшеничной крупы на 11%
• гречки на 51%
• муки — 5%
• яиц — 6%
Причина подорожания кроется в том, что поставщики поднимают отпускные цены из-за роста затрат на производство продукции, связанным с карантином и строгими ограничениями.

пошел покос, или постриг  барыгами овец. Где там в недавно принятом законе о мерах борьбы с коронавирусом прямо указано, что Кабмин должен регулировать цены на социальные продукты.?


+31
830
antikola:
Сегодня, 16:56

повідомлення на електронну адресу tv.poltava@amcu.gov.ua (з обов’язковим зазначенням назви аптечного закладу, його адреси, найменування та виду препарату, а також, його ціни). Разом з тим, на вищевказану електронну адресу прохають повідомити про факти підвищення цін та основні продукти харчування з обов’язковим зазначенням торговельної мережі, в якій Вами куплено товар, її адреси, найменування товару, його вагу та ціну


0
8
Александр Кириленко:
Сегодня, 17:23

вот правильно,пусть шманают эти магазины,как не цены поднимут на 50% на гречку,так ходят все без масок!Надеюсь хоть руки моют


-1
28
Grinenko:
Сегодня, 17:27

Правильно делают, я где попало скуплятся не буду. Но в АТБ с ценой на гречку реально обалдели!!!


-1
850
Nik:
Сегодня, 17:51

Цитата: Александр Кириленко
вот правильно,
Цитата: Grinenko
Правильно делают
Эх, Шерочка с Машерочкой...Не занимались вы бизнесом малым...А что делать тем, кто закупил партию, допустим, лука и не может теперь его реализовать? Потому это и даёт возможность 
Цитата: Grinenko
АТБ с ценой на гречку реально обалдели!!!



+2
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх