Мер Віталій Малецький розповів, у яких магазинах краще скуплятися під час карантину

Сегодня, 15:32 Просмотров: 3 853 Комментариев: 9

20 березня на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії міський голова Віталій Малецький розповів, у яких магазинах краще скуплятися містянам під час карантину.





Згідно до рішення виконкому Кременчуцької міськради від 20 березня «Про посилення заходів щодо профілактики захворювань на коронавірусну інфекцію у місті Кременчуці», усі працюючі об’єкти та підприємства, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення, мають запровадити:

щоденний температурний скринінг працівників, відправляти додому на самоізоляцію тих, хто має ознаки гостих респіраторних захворювань;

проведення дезінфекційних заходів;

дотримання працівниками правил особистої гігієни;

дотримання дистанції між людьми не менше 1 метра або встановлення захисних екранів для захисту продукції;

призначення відповідальних за дотримання черг та проведення роз’яснювальної роботи з покупцями.





- Якщо ви бачите, що магазин продуктовий намалював лінії, там стоїть засіб для дезінфекції, там є серветки, там є працівник, який регулює чергу, в такий магазин можна заходити і купувати товар. Якщо всього цього немає, цей магазин може нести потенційну небезпеку, - звернувся мер Малецький до кременчужан. - Тому вибирати краще магазин, який готовий до роботи у складний час.



Також він зазначив, що магазини мобільного зв'язку поки не закривають, але тут є певні обмеження:





- Якщо ми говоримо про магазин мобільного зв'язку, який поки що може працювати, щоб комунікація не була порушена, то це не величезний торгівельний центр (як «Comfy» в «Амсторі» та «Фокстрот» на Першотравневій), у якому два телефони продаються і 10 тисяч найменувань іншого товару. Якщо вони хочуть, то можуть виставити один стелаж біля каси і працювати у такому форматі. Якщо ні, то хай закриваються повністю.





Начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк повідомила, що у місті вже працюють мобільні групи, які проводитимуть роз'яснювальну роботу у магазинах, аптеках, банках і т.д., а якщо виявлять факти незаконної торгівлі і порушення умов карантину, мають право складати адмінпротоколи.









До мобільних груп ввійшли, наприклад, представники поліції, Держпродспоживслужби. Ці групи працюватимуть навіть у вихідні дні.



Людмила Жорняк додала, що зараз за стихійну торгівлю на вулицях Кременчука навіть пересічний громадянин може отримати штраф у 17 000 грн:





- Я розумію, що після закриття ринків дуже багато охочих буде стати на вулиці міста. Ми звертаємо увагу: шановні громадяни Кременчука, не лише суб'єкти господарювання несуть адміністративну відповідальність. На громадян, які порушують вимоги діяльності під час карантину, такі ж самі штрафні санкції - теж від 17 тисяч грн, навіть якщо ви не підприємець, а будь-який громадянин, який вийшов і здійснює діяльність, заборонену постановою КМУ.