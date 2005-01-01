У Кременчуці створили «антикоронавірусний» штаб

Сегодня, 15:46 Просмотров: 1 137 Комментариев: 3

Він засідатиме щодня о 10 ранку в оперативному режимі

У Кременчуці створили штаб оперативного реагування із запобігання поширенню коронавірусу. Рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні виконкому 23 березня.





- Ми хочемо, щоб цей орган був дієвим, і працював оперативно та дистанційно. Оперативне керування здійснюватимемо за допомогою цього штабу, - заявив мер Віталій Малецький.





Він також зазначив, що за потреби скликатимуть комісію з надзвичайних ситуацій та протиепідемічну комісію.





Оперативний штаб засідатиме щодня о 10 годині ранку у дистанційному режимі, повідомив Малецький. Засідання штабу транслюватимуть на сайті мерії.





Мер Віталій Малецький особисто очолив оперативний штаб. Віцемери стали заступниками голови оперативного штабу. До складу ввійшли керівники міських підрозділів поліції, Нацгвардії, ДСНС, служби допомоги мера, управління торгівлі та підприємництва виконкому, відділу транспорту виконкому, Держпродспоживслужби, міського управління охорони здоров'я, центру центр лабораторних досліджень

пресслужби виконкому.





На сьогодні у Кременчуці не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус.