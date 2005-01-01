Кременчуг, Здоровье

У Кременчуці створили «антикоронавірусний» штаб

Сегодня, 15:46 Просмотров: 1 137 Комментариев: 3

Він засідатиме щодня о 10 ранку в оперативному режимі

У Кременчуці створили штаб оперативного реагування із запобігання поширенню коронавірусу. Рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні виконкому 23 березня.


- Ми хочемо, щоб цей орган був дієвим, і працював оперативно та дистанційно. Оперативне керування здійснюватимемо за допомогою цього штабу, - заявив мер Віталій Малецький.


Він також зазначив, що за потреби скликатимуть комісію з надзвичайних ситуацій та протиепідемічну комісію.


Оперативний штаб засідатиме щодня о 10 годині ранку у дистанційному режимі, повідомив Малецький. Засідання штабу транслюватимуть на сайті мерії.


Мер Віталій Малецький особисто очолив оперативний штаб. Віцемери стали заступниками голови оперативного штабу. До складу ввійшли керівники міських підрозділів поліції, Нацгвардії, ДСНС, служби допомоги мера, управління торгівлі та підприємництва виконкому, відділу транспорту виконкому, Держпродспоживслужби, міського управління охорони здоров'я, центру центр лабораторних досліджень
пресслужби виконкому.


На сьогодні у Кременчуці не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус.

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавирус коронавірус штаб

Комментарии: 3

3 100
Daniel Mroz:
Сегодня, 16:07

Ну это мы могём - плодить чиновников, штабы создавать, давать ЦУ  и т.д. Толку с того, что в  стране полно начальников развелось? Одни командиры кругом, нах некого послать... 


+20
8
Александр Кириленко:
Сегодня, 17:18

если штаб будет контролировать ситуацию в городе,то почему бы и нет. Не полиции же это доверять


+1
28
Grinenko:
Сегодня, 17:30

Дополнительный источник информации будет как раз к стати. Тем более что все должны заниматся своим делом!!!Налаженная коммуникация и координация со всеми службами города обеспечит адекватную и быструю реакцию в случае распостранения вируса. 


0
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