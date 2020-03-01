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«Нам не платять зарплату п'ятий місяць,» - працівниця «АвтоКрАЗу»

Сегодня, 16:03 Просмотров: 1 745 Комментариев: 2

 
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До редакції ТЪ звернулася працівниця ПрАТ «АвтоКрАЗ» і повідомила, що адміністрація підприємства так і не розрахувалася по зарплаті.


- Нам не платять зарплату п'ятий місяць, з листопада минулого року. Завод працює два дні на тиждень, гроші ІТР (інженерно-технічним робітникам) не дали навіть за листопад минулого року; цехам дали, а ІТР - ні. Ми вважаємо, що це просто геноцид працівників! - каже працівниця КрАЗу.


За її словами, на підприємстві залишилися ті, хто з тих чи інших особистих причин не може знайти іншу роботу.Багато людей передпенсійного віку. Люди влізають у борги, щоб купити навіть їжу та медикаменти, а зараз стурбовані тим, що карантин погіршить і без того складну ситуацію.


Працівниця сподівається. що міська влада, зокрема, комісія з питань виплати заборгованостей по зарплаті та соціальних виплат, ще раз підніме питання по КрАЗу.


Нагадаємо, відносно ПрАТ «АвтоКрАЗ» порушена справа про банкрутство, йде процедура розпорядження майном. Ліквідація боржника судом не призначалася, тож підприємство може працювати.


26 січня комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у виконкомі розглядала питання заборгованості КрАЗу - на той час підприємство було винне працівникам майже 19 млн грн. Комісія вимагала від керівництва «АвтоКрАЗу» надати графік погашення заборгованості.


Як повідомила віцемер Ольга Усанова, яка очолює комісію, на даний час ПрАТ «АвтоКрАЗ» так і не надав графік погашення заборгованості по зарплаті і жодним чином не поінфомував про шляхи погашення заборгованості.


- Що можна порадити працівникам у цій ситуації? Мабуть, тільки звертатися до суду та стягувати в судовому порядку гроші. У нас як в органу місцевого самоврядування немає інших повноважень, ніж розглядати питання на комісії та шукати шляхи його вирішення, - каже Ольга Усанова.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: АвтоКрАЗ зарплата банкрутство

Комментарии: 2

7
Alekler:
Сегодня, 17:47

Если уж президент с министром инфраструктуры приезжал на завод и результат нулевой, то уже точно он никому не нужен, там кажется и электроэнергию за долги вырубили, осталось только завод ликвидировать, бульдозером все сгорнуть, так как там цеха как решето, и мэру фонтанчики и скамейки построить и памятник КрАЗу поставить, чтоб будущее поколение помнило, что в городе, когда то была такая мощь


+6
91
Serpan:
Сегодня, 18:08

Цитата: Alekler

Если уж президент с министром инфраструктуры приезжал на завод и результат нулевой, то уже точно он никому не нужен, там кажется и электроэнергию за долги вырубили, осталось только завод ликвидировать, бульдозером все сгорнуть, так как там цеха как решето, и мэру фонтанчики и скамейки построить и памятник КрАЗу поставить, чтоб будущее поколение помнило, что в городе, когда то была такая мощь

 

Золотые слова. Завод занимает площади, как пол Лос-Анджелеса, а делает по 3 машины в год. В былые времена подпольщики из Недогарок и Песчаного кразов делали в 10 раз больше...... Завод банкрот. Продавайте землю, площадки, помещения и цеха, станки....нет, пусть гниет и сыпется, но никому не отдадим


-1
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