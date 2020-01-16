«АвтоКрАЗ» заборгував працівникам майже 19 мільйонів гривень зарплати

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Графік погашення заборгованості підприємство не надало, проте фінансовий директор заявив, що через місяць-два ситуація з виплатами може вирівнятися

Станом на 1 січня цього року ПрАТ «АвтоКрАЗ» заборгував працівникам 18,9 мільйонів гривень зарплати, із них 10 млн 90 тис грн за листопад і 8 млн 842 тис грн за грудень. Інформація про заборгованість прозвучала на засіданні комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, що відбулася 23 січня у виконкомі.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 34, п. 3) покладає на органи місцевого самоврядування функції контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, у рамках закону й дії комісія.





Як поінформувала голова комісії, віцемер Ольга Усанова, виконком звертався з листом до ПрАТ «АвтоКрАЗ» та просив надати графік погашення заборгованості по зарплаті. Натомість отримали лист за підписом генерального директора ПрАТ «АвтоКрАЗ» Романа Черняка, який вказав, що до повноважень міського голови не входить контроль діяльності підприємств міста.





«З вашого боку було б доцільно сприяти розвитку ПрАТ «АвтоКрАЗ» шляхом надання переваги національному виробнику при закупівлі комунальної техніки для потреб міста. Підтримка нашого міста та інших міст України дозволила б покращити роботу нашого підприємства та виконувати зобов’язання перед працівниками і не лише», - Ольга Усанова процитувала лист від ПрАТ «АвтоКрАЗ».





Графік погашення заборгованості підприємство не надало. Ольга Усанова зазначила, що питання заборгованості ПрАТ «АвтоКрАЗ» розглядалося і на комісії при Полтавській ОДА, куди викликали керівника підприємства. Але він не з’явився і пояснень не надав.





На засідання міської комісії прибув Дмитро Новицький, фінансовий директор ПрАТ «АвтоКрАЗ» Дмитро Новицький. Він запевняв, що підприємство докладе зусиль з погашення боргів. Уже погашені борги жовтень та вересень, через які керівництво підприємства викликали на комісію при виконкомі наприкінці 2019 року. За словами Дмитра Новицького, загальна сума заборгованості не збільшується.





- Ми з оптимізмом дивимось на те, що в найближчий час, я сподіваюсь, це місяць-два, ми вийдемо на режим поточного фінансування зобов’язань перед працівниками і бюджетом, - заявив Дмитро Новицький.





Причиною заборгованості він назвав спад виробництва, який торкнувся не лише підприємства, але й в цілому країни у грудні. Також Дмитро Новицький підкреслив, що підприємству можуть допомогти конкретні замовлення, у тому числі від міста. І певний портфель замовлень від приватних структур воно має.





Стосовно «АвтоКрАЗу» відкрите провадження про банкрутство, призначений арбітражний керуючий. Ольга Усанова також поінформувала, що виконком отримав повідомлення від арбітражного керуючого, який зазначив, що йде процедура розпорядження майном, але підприємство не в стадії ліквідації і продовжує працювати.





Комісія вирішила ще раз звернутися до ПрАТ «АвтоКрАЗ» з пропозицією надати графік та план заходів з погашення заборгованості. Підприємство (за даними КОДПІ) також має борг по ЄСВ разом з пенею у сумі понад 6 млн грн, така заборгованість впливає на пенсійний стаж працівників.





Від редакції

У жовтні минулого року, коли працівники почали скаржилися до редакції на невиплату зарплати, «ТелеграфЪ» також звертався до керівництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» з пропозицією розповісти про ситуацію. Відповіді ми не отримали, але й наразі готові надати керівництву підприємства можливість висловитися на сторінках нашого видання, у тому числі про перспективи подальшої роботи заводу.





Варто пояснити у ситуацію і з «підтримкою виробника» з точки зору законодавства. Закон України «Про публічні закупівлі» не передбачає надання будь-яких переваг при здійсненні закупівель і забороняє дискримінацію на тендерах. «Недискримінація учасників та рівне ставлення до них» - один із принципів публічних закупівель. Тож прохання про переваги (яке висловив у листі гендиректор КрАЗу) суперечить законодавству.





Інше питання – як прописують умови тендерної документації. Зокрема, нещодавно ПрАТ «АвтоКрАЗ» скаржився о АМКУ на те, що умови закупівлі комунальної техніки, яку проводив обласний департамент містобудування та ЖКГ, були прописані під автомобілі марки МАЗ. Антимонопольний комітет не задовольнив скаргу підприємства, але в тендері перемогла фірма «Сула», яка має одного засновника з дилером МАЗа – фірмою «Альфатекс». МАЗи наразі й постачають комунальним підприємствам області.









ПрАТ «АвтоКрАЗ» на тендері дискваліфікували через справу про його банкрутство.