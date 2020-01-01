Новый дизель-поезд ДПКр-3 уже проехал 10 тыс. км, а первый «Тарпан» - 2 миллиона км

Межрегиональный двухсистемный скоростной электропоезд ЭКр1- 001 «Тарпан» достиг пробега 2 млн км. Сейчас он работает на маршруте Киев-Львов и ежедневно проезжает 1270 км. Об этом сообщает пресс-служба КВСЗ.
Второй «Тарпан» ЭКр1- 002 должен преодолеть 2 млн км пробега в ближайшие два месяца. Оба поезда работают на сети УЗ с лета 2014 года.
А вот самый новый поезд производства КВСЗ - ДПКр-3, работающий на маршруте Киев-аэропорт Борисполь, с момента запуска в эксплуатацию уже проехал расстояние 10 тыс. км. Менее, чем за месяц, он перевез 17 795 пассажиров.