У Кременчуці Mitsubishi влетів у стовп: пасажирка у лікарні

Сегодня, 11:05 Просмотров: 942

26 січня близько 5.00 у Кременчуці, на проспекті Свободи, сталася ДТП. Як повідомляє пресслужба поліції, 23-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням та влетів у електроопору, після чого втік з місця ДТП.



Його 28-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до міської клінічної лікарні. Ще троє пасажирів не постраждали.





Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, автівку евакуювали та доставили до відділення поліції.



Поліція встановлює причини ДТП. Тривають слідчі дії.



