Черчилль, боти і любов: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Боріс Джонсон «Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію».
Книжка Джонсона – це історія про те, як ексцентричний геній Черчилля, прем’єр-міністра Великої Британії, одного з найвизначніших лідерів ХХ століття, формував світову політику. Аналізуючи досягнення й помилки, а також міфи, які супроводжували цю видатну постать, Джонсон зобразив Черчилля як незрівнянного стратега, людину надзвичайно сміливу, красномовну й глибоко гуманну. Життя цього чоловіка є доказом того, що одна людина – визначна, геніальна, відважна – може впливати на світовий лад.
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Юлія Смаль «Як я була ботом».
Авторка, якій довелося побувати ботом, розповідає про свій досвід та про те, як влаштовані наші інтернет-хащі. Вона ділиться міркуваннями про вірусну рекламу та природу холіварів, про інтернет-шахраїв та різницю між ботами, тролями і рейтерами, про інформаційну гігієну та збереження здорового глузду в умовах суцільного інформаційного шуму. І, врешті, про те, як соцмережеві паразити впливають на наші реалії.
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Вера Фальски «Ни слова о любви».
Ставши відомою письменницею, Сабіна, здавалося, дістала від життя все: шалений успіх, кіностудію, що чекає на її черговий шедевр для нової екранізації, відпустку на найкращих курортах. Але якщо не коханий чоловік, а ти сама купуєш собі каблучку з діамантом, підтримки чекаєш від підписників у «Фейбуці», а не від доньки, і незмінну героїню своїх романів люто ненавидиш, - це зовсім не схоже на щастя. Коли особиста криза збігається з творчою – чекай біди! З гучним скандалом Сабіна кине все і поїде зі столиці до маленького містечка, щоб у сорок років почати все заново.