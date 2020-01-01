29 січня у Кременчуці пройде зліт юних винахідників, техніків та науковців

29 січня о 10.00 відбудеться міський зліт юних науковців, техніків, винахідників та раціоналізаторів. Як проінформувала пресслужба мерії нашого міста, пройде він у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти на вулиці Софіївській, 69а.
До участі у цьому заході запрошуються юні винахідники – учні загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, клубів і гуртків за місцем проживання, які не досягли 18 років.
Програма зльоту передбачає конкурс науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок, захист та виконання конкурсних теоретичних завдань у секціях:
1. Матеріалознавство, новітні матеріали, технології та обладнання у промисловості і сільському господарстві;
2. Транспортні системи та обладнання. Авіація і космонавтика.
3. Інформаційні та комунікаційні технології.
4. Охорона навколишнього середовища та енергозбереження.
5. Науково-дослідницька, експериментальна та конструкторська діяльність у машинобудуванні.
Для участі в конкурсі-захисті учасники можуть подавати на розгляд оргкомітету свої розробки у вигляді: