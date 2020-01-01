29 січня у Кременчуці пройде зліт юних винахідників, техніків та науковців

Сегодня, 10:03 Просмотров: 230

Заявку на участь треба подати не пізніше, як за 3 дні до початку зльоту

29 січня о 10.00 відбудеться міський зліт юних науковців, техніків, винахідників та раціоналізаторів. Як проінформувала пресслужба мерії нашого міста, пройде він у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти на вулиці Софіївській, 69а.





До участі у цьому заході запрошуються юні винахідники – учні загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, клубів і гуртків за місцем проживання, які не досягли 18 років.





Програма зльоту передбачає конкурс науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок, захист та виконання конкурсних теоретичних завдань у секціях:





1. Матеріалознавство, новітні матеріали, технології та обладнання у промисловості і сільському господарстві;

2. Транспортні системи та обладнання. Авіація і космонавтика.

3. Інформаційні та комунікаційні технології.

4. Охорона навколишнього середовища та енергозбереження.

5. Науково-дослідницька, експериментальна та конструкторська діяльність у машинобудуванні.





Для участі в конкурсі-захисті учасники можуть подавати на розгляд оргкомітету свої розробки у вигляді:

діючих моделей механізмів, машин, приладів і пристроїв;

стендів, фотоальбомів, фотографій, малюнків, плакатів, відеофільмів, мультимедійних презентацій;

описів, креслень та рефератів конструкторських розробок тощо.





Важливо: попередні заявки на участь у конкурсі подаються не пізніше, як за 3 дні до початку зльоту за адресою: 39600 м. Кременчук, вул. Софіївська 69а, КМЦПО, тел. 097-56-49-201.