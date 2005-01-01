Рецидивіст, котрий пограбував у Полтаві 87-річну жінку, чекатиме на суд за ґратами

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Жителю Харківської області, котрий у Полтаві на початку січня цього року пограбував бабусю, обрали запобіжний захід - 60 діб під вартою без права внесення застави. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавської області.





За версією слідства, пограбування сталося неподалік залізничного вокзалу в Полтаві. Підозрюваний приїхав у місто і неподалік залізничного вокзалу звернув увагу на бабусю, яка купувала продукти. Підійшовши ззаду, він штовхнув 87-річну жінку, вихопив з її рук пакет із харчами та майже 500 гривнями і втік. Свідком цієї події стала полтавська студентка, яка викликала працівників поліції.





Жителя Харківської області підозрюють у порушенні ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, вчинений повторно). Також відомо, що раніше судимий за зґвалтування та умисне вбивство.