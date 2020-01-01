Кременчужан запрошують на військову службу за контрактом до Збройних сил України

Сегодня, 09:01 Просмотров: 983

Охочі можуть звертатися до військкомату

Кременчуцький військкомат запрошує мешканців міста та району на військову службу за контрактом у Збройні сили України.





Грошове забезпечення





- Щомісячне грошове забезпечення у 2020 році: сухопутні війська - від 10000 грн, десантно- штурмові війська - від 11000 грн, сили спеціальних операцій - від 12000 грн.

- Гарантоване підвищення грошового забезпечення у ході просування по службі.

- Додаткова щомісячна виплата за участь в операції об’єднаних сил.

- Після укладення першого контракту військовослужбовцям виплачується одноразова грошова винагорода в розмірах:

особам рядового складу – вісім розмірів прожиткового мінімуму;

особам сержантського і старшинського складу – дев’ять розмірів прожиткового мінімуму;

особам офіцерського складу – десять розмірів прожиткового мінімуму.

- Щорічна матеріальна допомога на оздоровлення.

- Щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань.





Соціальний пакет





- Безоплатне забезпечення речового майна.

- Харчування за рахунок держави (в пункт постійної дислокації – обід, в операціях об’єднаних сил, полігон – триразове харчування).

- Безоплатна медична допомога військовослужбовцям у військових медичних закладах.

- Пільгове санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей.

- Виплата грошової компенсації за піднайом житла.





Збереження робочого місця





Збереження місця роботи, посади та середньомісячної заробітної плати за рахунок державного бюджету при укладенні (продовженні) контракту (під час дії особливого періоду).





Строки контракту

На 3 роки – для осіб рядового складу;

Від 3 до 5 років – для осіб сержантського і старшинського складу;

Від 1 до 10 під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено, але не більш ніж до досягнення граничного віку перебування на військової службі;





За додаткової інформацією звертайтеся до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату за адресою: м. Кременчук, вул.Генерала Жадова, б.6, телефон для довідок: 05366-3-10-45 або 0990743186