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6 хокеїстів «Кременчука» викликали на збір у збірну України

Сегодня, 08:33 Просмотров: 331

 

Гравців викликали перед кваліфікаційним олімпійським турніром

Тренерський штаб збірної України на чолі з Сергієм Вітером оголосив розширений склад збірної України, який поїде не навчально-тренувальний збір перед кваліфікаційним олімпійським турніром. Серед викликаних шестеро хокеїстів ХК «Кременчук».


Воротар: Микита Гордюшин
Захисники: Олександр Александров, Всеволод Толстушко
Нападники: Тимур Гриценко, Іван Савченко, Олексій Ворона


Кваліфікаційний передолімпійський турнір відбудеться 6-9 лютого в Нур-Султані. Суперниками збірної України будуть збірні Казахстану, Польщі, Білорусі та Нідерландів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук збірна України
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