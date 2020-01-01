6 хокеїстів «Кременчука» викликали на збір у збірну України

Сегодня, 08:33 Просмотров: 331

Тренерський штаб збірної України на чолі з Сергієм Вітером оголосив розширений склад збірної України, який поїде не навчально-тренувальний збір перед кваліфікаційним олімпійським турніром. Серед викликаних шестеро хокеїстів ХК «Кременчук».





Воротар: Микита Гордюшин

Захисники: Олександр Александров, Всеволод Толстушко

Нападники: Тимур Гриценко, Іван Савченко, Олексій Ворона



Кваліфікаційний передолімпійський турнір відбудеться 6-9 лютого в Нур-Султані. Суперниками збірної України будуть збірні Казахстану, Польщі, Білорусі та Нідерландів.