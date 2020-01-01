6 хокеїстів «Кременчука» викликали на збір у збірну України

Тренерський штаб збірної України на чолі з Сергієм Вітером оголосив розширений склад збірної України, який поїде не навчально-тренувальний збір перед кваліфікаційним олімпійським турніром. Серед викликаних шестеро хокеїстів ХК «Кременчук».
Воротар: Микита Гордюшин
Захисники: Олександр Александров, Всеволод Толстушко
Нападники: Тимур Гриценко, Іван Савченко, Олексій Ворона
Кваліфікаційний передолімпійський турнір відбудеться 6-9 лютого в Нур-Султані. Суперниками збірної України будуть збірні Казахстану, Польщі, Білорусі та Нідерландів.