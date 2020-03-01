Тести на коронавірус від МОЗ, розподілені по регіонах, Кременчук ще не отримав

Сегодня, 16:19 Просмотров: 708 Комментариев: 2

До Кременчука з області ще не надійшли тести на коронавірус, які МОЗ розподілив по регіонах. Про це повідомив мер Віталій Малецький під час виконкому, відповідаючи на запитання.





За його словами, місто використовує тести, передані раніше з Києва, а також ті, що надав у якості благодійної допомоги завод техвуглецю. Наразі їх достатньо, запевнив мер.





- Навпаки, частину цих тестів ми передали в Полтаву і вчора два тести було передано в Горішні Плавні для оперативної діагностики,- повідомив міський голова.





Як повідомляв раніше МОЗ, в Україну літаком з Китаю доставлено 250 тисяч тестів на коронавірус (як експрес-тестів, так і для лабораторної діагностики). Очікувалося, що до кінця дня 23 березня тести надійдуть в усі регіони, принаймні, про це заявив міністр МВС Арсен Аваков.