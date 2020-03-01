Відсьогодні у Кременчуцької поліції новий очільник – підполковник Іван Жук

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До цього він працював начальником Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області

У Кременчуцького відділу поліції новий очільник, що змінив на посту Сергія Терелу, – підполковник Іван Жук. 23 березня начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський представив новопризначенця, який тимчасово виконуватиме обов’язки керівника.





Згідно його декларації за 2018 рік, до цього Іван Жук працював начальником Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області із зарплатою у 177 083 грн у рік; одружений та має двох доньок. Він володіє двома земельними ділянками у Миколаївській області. На його дружину записані дві земельні ділянки та житловий будинок площею 107,1 кв. м також на Миколаївщині.





У декларації зазначено, що пан Жук має банківський рахунок у «Приватбанку» у 24 000 грн, готівкові кошти у 40 000 грн, а також дохід від надання майна в оренду ПП «Анатолівське» у 3 318 грн щорічно.