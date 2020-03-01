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Зеленский приехал на КрАЗ: «Меняем Жеваго на госзаказы» (трансляция)

Сегодня, 14:37 Просмотров: 5 565 Комментариев: 10

 

Президент разбирается с ситуацией, которая сложилась на предприятии

6 марта Президент Украины с рабочим визитом посетил Кременчугский автомобильный завод. Он приехал на предприятие после визита на Крюковский вагоностроительный завод, которому был обещан «конкретный» госзаказ на 90 вагонов и 3 дизель-поезда.

 

Президент разбирается с ситуацией, которая сложилась на предприятии.


На заводе Зеленского сопровождали губернатор Полтавщины Олег Синегубов, мэр Кременчуга Виталий Малецкий, нардеп Алексей Мовчан.  

 

Гендиректор ХК «АвтоКрАЗ» Роман Черняк рассказал Владимиру Зеленскому о том, что предприятие не ощущает поддержки со стороны государства.  

 

– Я всё понял, – сказал президент.

 

Он спросил губернатора Синегубова и мэра Малецкого, как часто они сотрудничают с КрАЗом и понял, что не часто.   

 

– Передайте собственникам, чтобы они вышли с нами на связь, – обратился Зеленский к Черняку.

 

Министр инфраструктуры Владислав Криклий то ли в шутку, то ли всерьёз, предложил воспользоваться формулой:

 

– Вы возвращаете собственника, а мы предприятию возвращаем госзаказы.

 

Владимир Зеленский не стал спорить с предложенной формулой.

 

Напомним, что собственник предприятия, олигарх Константин Жеваго, находится за границей. В Украине против него заведено дело о выводе средств из банка «Финансы и Кредит».


6
Автор: Стас Константинов
Теги: Владимир Зеленский КрАЗ Константин Жеваго

Комментарии: 10

223
Pereselenets:
Сегодня, 14:52

Печально, экономика в руках артиста - опасная штука. Если у Рейгана были кадры, то у Зе - "кореша"


+1
4 107
почемучка:
Сегодня, 15:02

не витримав і 2-х хвилин цих сліз, особливо про порівняння маз-краз. Вимкнув

їхні крази  - це як кредмашовські котли для опалення. Тоді, в ті роки, як завод процвітав, такі котли були актуальні, а зараз при  нинішньому виборі зручності монтажу, потужності, КПД і габаритах вони вже нікому не потрібні. Те ж саме і з вантажівками.

Видно що Зеленському не цікава ця розмова, тому він дуже рідко дивиться в вічі співрозмовнику


+10
223
Pereselenets:
Сегодня, 15:04

- Купите у него что-нибудь!

- Владимир Алексаныч, денег нет! Мы еще должны...

- А вы купите!


+8
783
shoni1970:
Сегодня, 15:11

Вы возвращаете собственника, а мы предприятию возвращаем госзаказы. (С)
Це як в тому анекдоті: - Куме, візьміть мене до себе на роботу.

- А ви куме маєте вищу освіту, знаєте англійську?

- От куме, як ви мене красиво на х.. послали, навіть не образився не Вас.

 


+13
14
kremenchujanin:
Сегодня, 15:12

Даже если завод Краз нормально заработает то простым трудягам  зарплату не подымут, нагреются только начальнички. 


+13
42
StarПёр:
Сегодня, 15:18

Цитата: почемучка
Видно що Зеленському не цікава ця розмова, тому він дуже рідко дивиться в вічі співрозмовнику

 

Он же влюбленно смотрит прямо в глаза только кремлевскому шизофренику...


-9
16
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:43

Та сажать его надо! Финансы и кредит разворовал, деньги на благотворительности отмыл, завод вообще уже ели дышит!!!


+8
12
kobzar007:
Сегодня, 15:47

Чтобы делать заказы в КрАЗе нужно сначала поднять его с колен, на которые его поставил Жеваго...Хватит ему отдыхать, пора отвечать!


+8
508
romix:
Сегодня, 15:55

Да что такое с управленцами 78 г.в. происходит-то? 

Полгода во власти - щеки как у хомяка раздувает.

Избобретено - Ма...ким. Подтверждено - Зе...ким.

 

 


+3
740
Angel737:
Сегодня, 16:32

Может я  скажу как Пессимист.

Но!

На КРАЗе, отработал +15 лет.

Максимум, для такого гиганта как КРАЗ ( фактически убыточного ), это на несколько месяцев, перейти с 2-х дневки на 5-ти дневку на несколько месяцев.

Но и а какой высокой зарплате и речи быть не может.

Ну можете, да, для Нач. цехов, может чутка перепадёт премии, что-бы дневную норму рабочие успевали вовремя делать.

 

* Раньше, КРАЗ был в состоянии делать +25000 КРАЗов в год.

То заказ, в +500 машин, с учётом того что сейчас нет 3-х сменного графика работы и того кол-ва рабочих, максимум на несколько месяцев.

** Для КРАЗа, нужны внешние рынки сбыта!


0
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