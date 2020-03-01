Зеленский приехал на КрАЗ: «Меняем Жеваго на госзаказы» (трансляция)

Сегодня, 14:37 Просмотров: 5 565 Комментариев: 10

Президент разбирается с ситуацией, которая сложилась на предприятии

6 марта Президент Украины с рабочим визитом посетил Кременчугский автомобильный завод. Он приехал на предприятие после визита на Крюковский вагоностроительный завод, которому был обещан «конкретный» госзаказ на 90 вагонов и 3 дизель-поезда.

Президент разбирается с ситуацией, которая сложилась на предприятии.





На заводе Зеленского сопровождали губернатор Полтавщины Олег Синегубов, мэр Кременчуга Виталий Малецкий, нардеп Алексей Мовчан.

Гендиректор ХК «АвтоКрАЗ» Роман Черняк рассказал Владимиру Зеленскому о том, что предприятие не ощущает поддержки со стороны государства.

– Я всё понял, – сказал президент.

Он спросил губернатора Синегубова и мэра Малецкого, как часто они сотрудничают с КрАЗом и понял, что не часто.

– Передайте собственникам, чтобы они вышли с нами на связь, – обратился Зеленский к Черняку.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий то ли в шутку, то ли всерьёз, предложил воспользоваться формулой:

– Вы возвращаете собственника, а мы предприятию возвращаем госзаказы.

Владимир Зеленский не стал спорить с предложенной формулой.

Напомним, что собственник предприятия, олигарх Константин Жеваго, находится за границей. В Украине против него заведено дело о выводе средств из банка «Финансы и Кредит».



