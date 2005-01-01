Міру запобіжного заходу обрали трьом неповнолітнім, які напали у Кременчуці на чоловіка

Сегодня, 15:05 Просмотров: 434

Кременчуцька міська прокуратура розслідує розбій, вчинений групою осіб (ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України). За інформацією пресслужби прокуратури Полтавської області, про підозру оголосили трьом неповнолітнім кременчужанам. Їм обрали запобіжні заходи: двом – тримання під вартою, одному – нічний домашній арешт.





За версією слідства, у Кременчуці у січні цього року на вулиці Першотравневій підозрювані підійшли до чоловіка і попросили цигарку. Почувши відмову, один із неповнолітніх вдарив його кулаком у груди. Потерпілий почав тікати, вскочив у автомобіль і попросив водія відвезти його додому. Але юнаки витягли чоловіка, побили і забрали мобільний телефон.





Досудове розслідування триває.



