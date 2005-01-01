Происшествия

Міру запобіжного заходу обрали трьом неповнолітнім, які напали у Кременчуці на чоловіка

Сегодня, 15:05 Просмотров: 434

Юнаки побили потерпілого та забрали мобільний телефон

Кременчуцька міська прокуратура розслідує розбій, вчинений групою осіб (ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України). За інформацією пресслужби прокуратури Полтавської області, про підозру оголосили трьом неповнолітнім кременчужанам. Їм обрали запобіжні заходи: двом – тримання під вартою, одному – нічний домашній арешт.


За версією слідства, у Кременчуці у січні цього року на вулиці Першотравневій підозрювані підійшли до чоловіка і попросили цигарку. Почувши відмову, один із неповнолітніх вдарив його кулаком у груди. Потерпілий почав тікати, вскочив у автомобіль і попросив водія відвезти його додому. Але юнаки витягли чоловіка, побили і забрали мобільний телефон.


Досудове розслідування триває.


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: розбій несовершеннолетние
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