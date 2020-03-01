Кременчуг, Образование

Для ремонту туалетів КНВК №2 виділили більше 500 тисяч грн

Сегодня, 15:32 Просмотров: 343 Комментариев: 1

 

Частина коштів – з міського бюджету, інша – залишок освітньої субвенції

Для ремонту туалетів КНВК №2, що на вулиці Богдана Хмельницького, 66, виділили більше 500 тисяч грн, а точніше 568 971 грн. Таке рішення ухвалили депутати на позачерговій ХLІІ сесії Кременчуцької міської ради Полтавської області VІІ скликання.


194 970,97 грн з міського бюджету мали піти на капітальний ремонт мереж електропостачання у ДНЗ №14, натомість їх направили на реконструкцію туалетів першого поверху КНВК №2.


А 374 тисячі грн на капітальний ремонт вбиралень навчальний заклад отримає з залишків освітньої субвенції, яка надходить з державного бюджету.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: focus.ua
Теги: КНВК №2 ремонт туалет деньги финансирование

Комментарии: 1

30
санек:
Сегодня, 16:12

А тендер выиграет "ненужная" фирма которая "не имеет" отношения к Дениске #хозяиннарода# Терещенко?!


+1
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