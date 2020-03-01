Для ремонту туалетів КНВК №2 виділили більше 500 тисяч грн

Сегодня, 15:32 Просмотров: 343 Комментариев: 1

Частина коштів – з міського бюджету, інша – залишок освітньої субвенції

Для ремонту туалетів КНВК №2, що на вулиці Богдана Хмельницького, 66, виділили більше 500 тисяч грн, а точніше 568 971 грн. Таке рішення ухвалили депутати на позачерговій ХLІІ сесії Кременчуцької міської ради Полтавської області VІІ скликання.





194 970,97 грн з міського бюджету мали піти на капітальний ремонт мереж електропостачання у ДНЗ №14, натомість їх направили на реконструкцію туалетів першого поверху КНВК №2.



А 374 тисячі грн на капітальний ремонт вбиралень навчальний заклад отримає з залишків освітньої субвенції, яка надходить з державного бюджету.