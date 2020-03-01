Таємниці народного артиста Леоніда Утьосова розкажуть кременчужанам

Сегодня, 16:03 Просмотров: 143

До ювілею народного артиста Леоніда Утьосова кременчужанам повідають цікавинки з йього життя. Таємниці та цікаві історії з біографії кременчужанам розповість краєзнавець Євген Бергер.





Зустріч відбудеться 11 березня об 11.00 в бібліотеці по вул. Республіканській, 65.





*Леонід Утьосов (справжнє ім'я Лазар (Лейзер) Йосифович Вайсбейн, 9 (21) березня 1895, Одеса, Херсонська губернія, Російська імперія - 9 березня 1982, Москва, РРФСР, СРСР) — радянський артист естради, співак і кіноактор єврейського походження, народний артист СРСР.





Народився у Одесі, у багатодітній родині. Навчався у комерційному училищі, паралельно брав уроки музики. Деякий час був гімнастом у мандрівному цирку. З 1912 року виступав у Кременчуцькому театрі мініатюр; тоді ж узяв собі псевдонім Леонід Утьосов.





Одного разу до Утьосова прибіг товариш, куплетист Лев Зінгерталь, що в артистичному світі мав прізвище «Улюбленець півдня Росії» із жалями, що у нього вкрали фрак, а без вбрання на сцену не випускали. Утьосов негайно рушив до кафе «Фанконі», де знаходився «штаб» Мишка Япончика. Япончик запрошує співака до столика, проте Утьосов відмовляється, оповівши про крадіжку фрака. На це Япончик наказав «повернути актору шматок хліба» (фрак): через півгодини Утьосов повернувся до театру, де на нього чекав Зінгерталь із землистого кольору лицем та оповів, що люди Япончика привезли 18 фраків.





Якщо хочете дізнатися більше цікавих історій, то завітайте до бібліотеки 11 березня об 11.00.