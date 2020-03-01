Чи можна приготувати сніданок для дитини за 11,4 грн: на сесії міськради розглядали депутатський запит

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Також говорили про те, що кухарі харчоблоків у навчальних закладах отримують всього чотири тисячі грн

5 березня на позачерговій сесії Кременчуцької міськради розглядали депутатський запит Тетяни Сідерки з приводу підвищення заробітної плати кухарів харчоблоків у навчальних закладах міста та збільшення вартості сніданків для учнів початкової школи. Так як кошти на дані потреби виділяються з бюджету міста, Сідерка вважає, що проблему можливо вирішити на місцевому рівні.





Вона повідомила, що наразі на приготування однієї порції сніданку надається сума в 11,4 грн:





- Сьогодні неможливо приготувати сніданок на 11,4, просто неможливо! - наголосила Сідерка під час свого виступу.





Також увагу вона звернула на низькі заробітні плати працівників кухні:





- Я безпосередньо коли запитувала у кухарів, у них заробітна плата на сьогодні складає чотири тисячі грн. Мені цікаво, хтось тут із зала піде зараз працювати на чотири тисячі гривень, приходячи в шість годин ранку і знаходячись на робочому місці до чотирьох годин дня? - звернулася депутатка до присутніх. - Виконувати таку складну фізичну та відповідальну за життя дітей роботу за такі гроші не знайдеш багато бажаючих.





Даний депутатський запит мер Віталій Малецький прокоментував так:





- Я думаю, що ми підтримаємо ваш запит, але давайте об'єктивно виходити з того, що Кременчук - одне з небагатьох міст, в якому забезпечується безкоштовне харчування дітей 1-4 класів. В мене таке прохання до вас: проаналізувати, в яких містах України ще є така підтримка і така допомога з боку громади в цьому питанні. І коли ви йдете виступати й говорити, що давайте збільшимо, запропонуйте шляхи.





За результатами голосування кременчуцькі депутати підтримали запит Тетяни Сідерки, але чи будуть з їхнього боку вжиті якісь заходи, невідомо.