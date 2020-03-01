Кременчуг, Образование

Чи можна приготувати сніданок для дитини за 11,4 грн: на сесії міськради розглядали депутатський запит

Сегодня, 16:31 Просмотров: 541 Комментариев: 3

 

Також говорили про те, що кухарі харчоблоків у навчальних закладах отримують всього чотири тисячі грн

5 березня на позачерговій сесії Кременчуцької міськради розглядали депутатський запит Тетяни Сідерки з приводу підвищення заробітної плати кухарів харчоблоків у навчальних закладах міста та збільшення вартості сніданків для учнів початкової школи. Так як кошти на дані потреби виділяються з бюджету міста, Сідерка вважає, що проблему можливо вирішити на місцевому рівні.


Вона повідомила, що наразі на приготування однієї порції сніданку надається сума в 11,4 грн:


- Сьогодні неможливо приготувати сніданок на 11,4, просто неможливо! - наголосила Сідерка під час свого виступу.


Також увагу вона звернула на низькі заробітні плати працівників кухні:


- Я безпосередньо коли запитувала у кухарів, у них заробітна плата на сьогодні складає чотири тисячі грн. Мені цікаво, хтось тут із зала піде зараз працювати на чотири тисячі гривень, приходячи в шість годин ранку і знаходячись на робочому місці до чотирьох годин дня? - звернулася депутатка до присутніх. - Виконувати таку складну фізичну та відповідальну за життя дітей роботу за такі гроші не знайдеш багато бажаючих.


Даний депутатський запит мер Віталій Малецький прокоментував так:


- Я думаю, що ми підтримаємо ваш запит, але давайте об'єктивно виходити з того, що Кременчук - одне з небагатьох міст, в якому забезпечується безкоштовне харчування дітей 1-4 класів. В мене таке прохання до вас: проаналізувати, в яких містах України ще є така підтримка і така допомога з боку громади в цьому питанні. І коли ви йдете виступати й говорити, що давайте збільшимо, запропонуйте шляхи.


За результатами голосування кременчуцькі депутати підтримали запит Тетяни Сідерки, але чи будуть з їхнього боку вжиті якісь заходи, невідомо.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: школьное питание депутаты зарплаты повар Татьяна Сидерка Виталий Малецкий запрос еда школьники

Комментарии: 3

4 110
почемучка:
Сегодня, 16:57

мати 9 лямів на газету і не мати на зарплату в харчоблок?


+10
1 030
hunter:
Сегодня, 17:11

Цитата: почемучка

мати 9 лямів на газету і не мати на зарплату в харчоблок?

Вы не поняли,у них другая тактика,они сразу решили обеспечить туалеты газетками,а потом все остальное laughing


+1
4 110
почемучка:
Сегодня, 18:15

Цитата: hunter
они сразу решили обеспечить туалеты газетками,а потом все остальное
так не можна ж! Пукан обросте нагаром від друкарської фарби, потім тільки шпателем прийдеться здирать, або щіткою по металу


+1
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