Сергій Калініченко з Кременчука поборов триразового чемпіона свiту з армспорту

Сегодня, 17:02 Просмотров: 518

У Кременці 2 березня відбувся Міжнародний турнір з армспорту пам'яті Анатолія та Андрія Пушкарів «Кубок Пушкарів» Заслужених тренерів України з армреслінгу. У змаганнях взяли участь 200 спортсменів з різних країн. Це учасники з Болгарії, Молдови, Румунії, Швеції, Словаччини та з усіх куточків України.







Жінки та чоловіки змагалися у 8 вагових категоріях.









Кременчук представив спортсмен СК «Титан» Сергій Калiнiченко. Сергій у запеклій боротьбі на праву руку у в.к. 100+ кг заняв 1 місце. Але, не зупинившись на одній золотій нагороді, Сергій в абсолютнiй ваговiй категорiї на правих руках поборовши триразового чемпіона свiту Майстра спорту України Iгора Пасеки, здобув золото першості та почесно посів першу сходинку на пьядесталі.



Вітаємо Сергія з двума нагородами, яких він так довго чекав, бажаємо міцного здоровья та новіх перемог!



