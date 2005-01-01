Происшествия

У Кременчуці чоловік зізнався у вбивстві батька

Сегодня, 14:14 Просмотров: 695 Комментариев: 1

У вбивстві 68-річного чоловіка підозрюють 38-річного сина

 

У Кременчуці поліція розслідує вбивство 68-річного чоловіка. Відділ комунікації поліції Полтавщини інформує, що донька знайшла батька мертвим та повідомила до поліції. Судово-медична експертиза визначила ознаки насильницької смерті.


Про підозру в умисному злочині повідомили 35-річному сину загиблого. Чоловік зізнався у скоєному.


Зараз поліція розслідує справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Якщо вину родича доведуть у суді, йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вбивство труп

Комментарии: 1

321
Бартулович:
Сегодня, 15:51

підозрюють 38-річного сина, a підозру повідомили 35-річному сину


+2
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