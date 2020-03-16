С 21 марта в Кременчуге закрываются все рынки, – мэрия

Сегодня, 13:36 Просмотров: 786 Комментариев: 1

С 21 марта в Кременчуге закрываются все рынки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии, сославшись на решение чрезвычайной противоэпидемической комиссии при исполкоме городского совета 20 марта.

Мэр Виталий Малецкий заявил, что несмотря на введенные в стране и Кременчуге карантинные мероприятия, городские рынки работают в обычном режиме. Торгуют всем, начиная от газет, овощей, мясом, молочными и другими продуктами в открытом доступе без соблюдения каких-либо карантинных требований. На просьбы и рекомендации продавцы не реагируют.





Ограничение вводится с 00.00 21 марта (соответствующее распоряжение мэра ещё не опубликовано). Работа городских рынков, павильонов, которые на них находятся, на период карантина будет запрещена. При этом уточняется, что на рынках смогут работать стационарные магазины, аптеки, работа которых разрешена постановлением Кабинета Министров.





Работники рынков, с которыми пообщался «ТелеграфЪ» – в шоке – они не знают, куда девать товар.