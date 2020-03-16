Кременчуг, Коронавірус / Карантин

С 21 марта в Кременчуге закрываются все рынки, – мэрия

Сегодня, 13:36 Просмотров: 786 Комментариев: 1

 

Причина – торговля продолжалась с нарушением санитарных норм

С 21 марта в Кременчуге закрываются все рынки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии, сославшись на решение чрезвычайной противоэпидемической комиссии при исполкоме городского совета 20 марта.

 

Мэр Виталий Малецкий заявил, что несмотря на введенные в стране и Кременчуге карантинные мероприятия, городские рынки работают в обычном режиме. Торгуют всем, начиная от газет, овощей, мясом, молочными и другими продуктами в открытом доступе без соблюдения каких-либо карантинных требований. На просьбы и рекомендации продавцы не реагируют.


Кременчук на карантині: сипучі товари заборонені, а в магазин пускатимуть по черзі

 

Ограничение вводится с 00.00 21 марта (соответствующее распоряжение мэра ещё не опубликовано). Работа городских рынков, павильонов, которые на них находятся, на период карантина будет запрещена. При этом уточняется, что на рынках смогут работать стационарные магазины, аптеки, работа которых разрешена постановлением Кабинета Министров.


Работники рынков, с которыми пообщался «ТелеграфЪ» – в шоке – они не знают, куда девать товар. 

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Автор: solod
Теги: рынки карантин запрет коронавірус

Вы ходили на рынок в период карантина?

Комментарии: 1

796
shoni1970:
Сегодня, 14:08

Ще тисяча безробітних. Навіть в Києві та Харкові продуктові ринки не зачинили. Місцева влада біжить попереду паровоза.


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