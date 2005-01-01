«В Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу», – Зеленський

Сегодня, 13:01 Просмотров: 750 Комментариев: 4

Сьогодні, 20 березня, у відеозверненні Президент України повідомив про першого одужалого від коронавірусної хвороби. Володимир Зеленський зазначив, що пацієнту з Чернівців зробили повторний аналіз на коронавірус, який вдруге показав негативний результат.





- А отже можемо констатувати офіційно - в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Сьогодні його виписують з лікарні, він повертається додому, - підсумував Зеленський.





Також очільник держави розповів, що протягом 48 годин до України мають передати: