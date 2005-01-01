«В Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу», – Зеленський

Чоловік з Чернівців переміг COVID-19
Сьогодні, 20 березня, у відеозверненні Президент України повідомив про першого одужалого від коронавірусної хвороби. Володимир Зеленський зазначив, що пацієнту з Чернівців зробили повторний аналіз на коронавірус, який вдруге показав негативний результат.
- А отже можемо констатувати офіційно - в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Сьогодні його виписують з лікарні, він повертається додому, - підсумував Зеленський.
Також очільник держави розповів, що протягом 48 годин до України мають передати:
- 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;
- 10 апаратів штучної вентиляції легень;
- 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;
- 100 тис масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;
- 400 тис. експрес-тестів та 10 тиc літрів дезінфекційної рідини.