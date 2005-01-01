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«В Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу», – Зеленський

Сегодня, 13:01 Просмотров: 750 Комментариев: 4

Чоловік з Чернівців переміг COVID-19

 

Сьогодні, 20 березня, у відеозверненні Президент України повідомив про першого одужалого від коронавірусної хвороби. Володимир Зеленський зазначив, що пацієнту з Чернівців зробили повторний аналіз на коронавірус, який вдруге показав негативний результат.


- А отже можемо констатувати офіційно - в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Сьогодні його виписують з лікарні, він повертається додому, - підсумував Зеленський.


Також очільник держави розповів, що протягом 48 годин до України мають передати:

  • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;
  • 10 апаратів штучної вентиляції легень;
  • 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;
  • 100 тис масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;
  • 400 тис. експрес-тестів та 10 тиc літрів дезінфекційної рідини.
0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус коронавірус

Комментарии: 4

399
КиТ:
Сегодня, 13:09

Поздно пить боржоми


+2
353
Маэстро:
Сегодня, 13:22

Поки що, один одужавший, але на троє померлих. А це (поки що) смертність складає 75%.


-2
788
Nik:
Сегодня, 13:35

Цитата: Маэстро

Поки що, один одужавший, але на троє померлих. А це (поки що) смертність складає 75%.

В математике Вы сущий невежда.


+5
796
shoni1970:
Сегодня, 13:36

А Янелох Оманський яким боком до цьго причетний? По його прогнозах в Україні вже з 20 лютого були і тести і маски, а на ділі - пшик.


-2
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