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Коронавірусне: у Кременчуці на самоізоляції знаходиться 25 людей

Сегодня, 12:32 Просмотров: 1 956 Комментариев: 2

 

За ними ведеться медичне спостереження

У Кременчуці на самоізоляції знаходиться 25 людей, за якими встановлене медичне спостереження. Про це 20 березня на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії поінфомувала заступник начальника управління охорони здоров'я Кременчука Людмила Пономаренко.


- 18.03 переведено на самоізоляцію 10 осіб, 19.03 - 12, станом на 20.03 таких осіб - 25. З усіма цими людьми налагоджений контакт, всі люди свідомі, - прокоментувала Людмила Пономаренко.


За останніми даними, загалом на Полтавщині на самоізоляції перебуває 291 особа. Ця кількість зросла у зв'язку з тим, що люди почали повертатися з-за кордону, буквально ще добу тому вона становила 30 людей.


Станом на сьогодні, 20 березня, у Кременчуці не зафіксовано нових випадків підозри на коронавірусну інфекцію.


На засіданні нагадали, що у Кременчуці створена цілодобова гаряча лінію на 15-63 для консультації пацієнтів, які повернулися з-за кордону. Там у телефонному режимі роз'яснення можуть надати медичні працівники.


Якщо ви повернулися з країни, де є випадки захворювання на коронавірус, повідомляйте на гарячу лінію або своєму сімейному лікарю. Протягом 14 днів необхідно перебувати на самоізоляції, аби не наражати на можливу небезпеку оточуючих.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: kiev.informator.ua
Теги: коронавирус коронавірус

Комментарии: 2

745
antikola:
Сегодня, 13:01

встречаем ,(как говорил маршрутчик коля)"своих"

Сьогодні у Кременчуці на засідання тимчасової протиепідемічної комісії повідомили, що у наше місто кількома потягами повертались кременчужани з Італії.

Зараз встановлюють осіб, які були у вагонах разом з цими людьми. А також через підрозділи Укрзалізниці – провідників, які були в рейсі.

Всім пропонуватимуть піти на самоізоляцію.

будут предлагать!!!!! а что так тоже можно? Коля, готов "своих" возить в маршрутке?Фактически вирус уже в городе, и я думаю градоначальники об этом знают. Следующие действия- полностью закрыть общественный транспорт, но это уже не даст результат. через 2 недели будет вспышка этой хрени и у нас.


+3
421
Lyolya:
Сегодня, 13:19

Введут ЧП (резкая статистика уже для этого есть) и тогда могила всему.. что такое ЧП в нынешнем случае, ознакомиться можно на просторах инета.


+2
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