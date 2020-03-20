Коронавірусне: у Кременчуці на самоізоляції знаходиться 25 людей

Сегодня, 12:32 Просмотров: 1 956 Комментариев: 2

У Кременчуці на самоізоляції знаходиться 25 людей, за якими встановлене медичне спостереження. Про це 20 березня на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії поінфомувала заступник начальника управління охорони здоров'я Кременчука Людмила Пономаренко.





- 18.03 переведено на самоізоляцію 10 осіб, 19.03 - 12, станом на 20.03 таких осіб - 25. З усіма цими людьми налагоджений контакт, всі люди свідомі, - прокоментувала Людмила Пономаренко.





За останніми даними, загалом на Полтавщині на самоізоляції перебуває 291 особа. Ця кількість зросла у зв'язку з тим, що люди почали повертатися з-за кордону, буквально ще добу тому вона становила 30 людей.





Станом на сьогодні, 20 березня, у Кременчуці не зафіксовано нових випадків підозри на коронавірусну інфекцію.





На засіданні нагадали, що у Кременчуці створена цілодобова гаряча лінію на 15-63 для консультації пацієнтів, які повернулися з-за кордону. Там у телефонному режимі роз'яснення можуть надати медичні працівники.





Якщо ви повернулися з країни, де є випадки захворювання на коронавірус, повідомляйте на гарячу лінію або своєму сімейному лікарю. Протягом 14 днів необхідно перебувати на самоізоляції, аби не наражати на можливу небезпеку оточуючих.