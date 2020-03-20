Коронавірусне: у Кременчуці на самоізоляції знаходиться 25 людей

У Кременчуці на самоізоляції знаходиться 25 людей, за якими встановлене медичне спостереження. Про це 20 березня на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії поінфомувала заступник начальника управління охорони здоров'я Кременчука Людмила Пономаренко.
За останніми даними, загалом на Полтавщині на самоізоляції перебуває 291 особа. Ця кількість зросла у зв'язку з тим, що люди почали повертатися з-за кордону, буквально ще добу тому вона становила 30 людей.
Станом на сьогодні, 20 березня, у Кременчуці не зафіксовано нових випадків підозри на коронавірусну інфекцію.
На засіданні нагадали, що у Кременчуці створена цілодобова гаряча лінію на 15-63 для консультації пацієнтів, які повернулися з-за кордону. Там у телефонному режимі роз'яснення можуть надати медичні працівники.
Якщо ви повернулися з країни, де є випадки захворювання на коронавірус, повідомляйте на гарячу лінію або своєму сімейному лікарю. Протягом 14 днів необхідно перебувати на самоізоляції, аби не наражати на можливу небезпеку оточуючих.